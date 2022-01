Brigada podría seguir la búsqueda en marzo

La Brigada Nacional de Búsqueda no ha quitado “el dedo del renglón” para explorar los sitios donde se cree que existen fosas clandestinas en los municipios de Xochitepec, Amacuzac y Huitzilac, algunas incluso ligadas al crimen organizado, por lo que este año podría llevarse a cabo una nueva jornada de trabajo de este equipo de colectivos.

“La Brigada debe entregar un informe para presentar todos los pendientes que quedaron con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), y en este mes se verá si la Brigada podría regresar en marzo o si se fija nueva fecha. Porque además también necesitan recursos económicos para trabajar”, dijo Angélica Rodríguez Monroy, integrante del colectivo Regresando a Casa Morelos.

Pero ahora los grupos ciudadanos de búsqueda que integran esa cuadrilla en Morelos están tratando de reactivar los trabajos de identificación humana respecto a las 11 osamentas que fueron descubiertas, a finales del año pasado, en la mina del poblado de Mixtlalcingo, en Yecapixtla.

"Hasta ahora aún no hemos tenido ninguna reunión con la Fiscalía, entonces no sabemos cómo va el proceso de identificación de esas 11 osamentas. Esta semana vamos a solicitar una reunión con el Fiscal del Estado para saber si nos tiene alguna noticia, porque es importante regresarlos a casa. Por ahora no hemos tenido comunicación con el Fiscal, todos andan de vacaciones y por eso está siendo un poco más complicada la comunicación”.

Agregó: “Uno de los grandes pendientes es en ese lugar, porque sabemos que hay más cuerpos y se tendría que regresar para sacar todo lo que se quedó, aunque no sabemos exactamente cuántos, pero sí tenemos conocimiento que aún vamos a encontrar más.

"Y otro gran pendiente sería Amacuzac, porque ya no pudimos ir por los hallazgos en Mixtlalcingo. Pero sabemos que hay más restos, al igual que en Xochitepec, que necesitan ser identificadas”.

Como se recordará, la Brigada tuvo que solventar económicamente los gastos para la contratación de una retroexcavadora en la búsqueda que se hizo en Mixtlalcingo, Yecapixtla, pero gracias a que una fundación en Estados Unidos los apoyó financieramente lograron cubrir esos gastos; sin embargo, en caso de que regresen este año significará un nuevo gasto para los colectivos ciudadanos.