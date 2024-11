Sorteo del Servicio Militar en Cuernavaca: ¿Qué pasa si no lo cumples?

Este domingo 17 de noviembre, 822 jóvenes de la clase 2006, además de anticipados y remisos, participaron en el sorteo del Servicio Militar Nacional en Cuernavaca, organizado junto con la comandancia de la 24/a Zona Militar.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Los que sacaron bola blanca o negra deberán pasar por el ayuntamiento entre el 2 y el 30 de diciembre para sellar su cartilla y así comenzar su trámite.

Para quienes obtuvieron bola blanca, tendrán que cumplir con el servicio militar asistiendo los sábados durante un año a partir de febrero de 2025, ya que, si no lo hacen, podrían enfrentar sanciones.

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligatorio tramitar la cartilla militar, pero no existe una sanción como tal. Sin embargo, se convierte en un problema cuando se hace el sorteo y, al salir bola blanca, no se presenta, explicó el Teniente Coronel del 21/o Batallón de Infantería, Benedicto Alfredo Mejía Nicolás, quien estuvo a cargo del evento.

Exhorta alcalde a cumplir con el servicio

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, exhortó a los jóvenes con bola blanca a cumplir con esta responsabilidad militar y evitar posibles sanciones, que podrían incluir caer en el delito de insumisión.

“En México, todos los jóvenes que cumplen 18 años tienen la obligación constitucional de cumplir con el servicio militar, sean encuadrados o no. Aquellos que obtienen bola blanca deben llevarlo a cabo, y esto ya los convierte en soldados del Servicio Militar Nacional; por lo tanto, son sujetos de la Ley de Justicia Militar. Ya se les advirtió que, de tener bola blanca y no presentarse, podrían incurrir en el delito de insumisión”, declaró.

¿Cuál es el delito de insumisión en el Ejército Mexicano?

La insumisión en el Ejército Mexicano ocurre cuando un conscripto no obedece las órdenes de sus superiores, un delito que puede traer consecuencias como multas económicas.

Aunque el Servicio Militar es obligatorio, en la práctica las sanciones por no cumplir con él no se aplican en la mayoría de los casos, eso no significa que no haya repercusiones.

Aquellos que no acudan al llamado no tendrán su cartilla militar liberada, y este documento es una identificación oficial que, por ejemplo, puede ser necesaria para empleos en el sector público, ingreso a cuerpos militares o de seguridad, o en ciertos trámites migratorios.

¿Qué hacer si te salió bola blanca?

A partir del 2 de diciembre, los jóvenes deben acudir a la Junta Municipal en la sede de Papagayo para que se les selle la cartilla con el color de bola que les tocó (blanco o negro). El horario es de 8:00 a 15:00 horas, y no habrá prórrogas.

También se dio a conocer una opción de encuadramiento de tres meses en Teotihuacán, con descanso los fines de semana, para quienes deseen cumplir su servicio de forma concentrada y obtener su cartilla liberada de una vez.

Aquellos que opten por el encuadramiento recibirán apoyo en cuanto a uniformes, alojamiento, alimentación y un pago. Para más detalles, pueden acercarse a las instalaciones de la 24/a Zona Militar.

Quienes están en proceso de liberación del Servicio con duración de un año deberán entregar las cartillas y documentos necesarios en enero de 2025, solo los sábados y domingos, en los puestos de recepción del campo militar de la 24/a Zona Militar, de 8:00 a 14:00 horas.

Requisitos

Para el trámite de liberación, los documentos que deben presentar son:

Cartilla de identidad militar (original y copia).

Certificado o constancia de estudios (copia).

Acta de nacimiento legible (copia).

CURP (copia).

Credencial de elector (copia).

Aviso de cambio de domicilio (solo si la cartilla viene de otro estado).

Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o teléfono).

¿En qué consiste el Servicio Militar?

El Servicio Militar se realiza de febrero a noviembre y tiene como objetivo formar a los jóvenes con disciplina e integridad. Se busca que los conscriptos adquieran habilidades para contribuir al desarrollo del país y, si es necesario, a su defensa.

Durante el servicio, realizan actividades como: