Ayuntamiento de Cuautla incumple orden de la SCJN

A medio año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al ayuntamiento de Cuautla restituir 16 árboles talados en 2018 en la colonia Emiliano Zapata y reforestar 320 árboles más a través de un programa de trabajo, el abogado Rubén Morales Labariega, quien promovió el amparo en defensa de los árboles talados, asegura que las autoridades no han cumplido con el ordenamiento.

Desde que las autoridades locales fueran notificadas sobre la resolución de la SCJN se han llevado a cabo acciones de reforestación en algunos puntos de la ciudad. Sin embargo, Morales Labariega es enfático al recordar que la orden del máximo tribunal del país es clara e incluye no sólo la restitución de los 16 árboles que se ubicaban al exterior de la primaria Plan de Ayala, sino de 320 ejemplares más en el marco del artículo 127 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y un programa de trabajo con acciones de monitoreo.

“Tiene que existir un plan forestal. Aún no lo tienen, no han realizado, porque es en conjunto con el gobierno del estado y la Comisión Nacional Forestal. Primero tienen que hacer el plan forestal para dar cumplimiento y empezar con la reforestación de estos árboles”, dijo el abogado, cuyo caso sentó un precedente en torno a la defensa de especies arbóreas en Cuautla y otras partes del país.

Textualmente, la orden de la SCJN indica que las autoridades deben emprender un programa de trabajo con varios ejes:

“Las autoridades mencionadas deberán establecer un programa de trabajo para efectos de llevar a cabo los puntos anteriores, con lineamientos concretos de actuación, así como un cronograma que establezca acciones de monitoreo y seguimiento del mismo una vez que hayan sido plantadas las especies arbóreas”, se lee textualmente.

El abogado consideró que las reforestaciones realizadas por el ayuntamiento, si bien buscan cumplir con la orden de la corte, no representan el cumplimiento del amparo, que tendría que ser abogado por quien promovió el mismo:

“Hay una etapa que le llaman cumplimiento de amparo. A mí me tienen que rendir un informe por parte del juzgado y decirme mira ya cumplió, dice que hizo esto y esto, y yo tengo que avalarlo y decir sí, efectivamente, ya cumplieron, o no. Pero no hemos llegado a la etapa del cumplimiento”, insistió.