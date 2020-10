Ayuda AMLO a Morelos con el problema de sobrepoblación en penales

En su primer punto en el municipio de Cuernavaca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el convenio para la Transferencia del Centro Nacional de Arraigo al Gobierno del Estado de Morelos.

Adelantó que respaldará al gobierno local para la construcción de un nuevo Centro de Reinserción Social, ya que el actual presenta serios problemas de sobrepoblación.

"Hay una sobrepoblación de los penales y reclusión en el Estado de Morelos de más del 20 por ciento y se debe atender no sólo por razones de seguridad sino también humanitarias; ésta área tendrá 800 celdas y contará con las medidas de seguridad. Lo ideal es no tener cárceles sino convertir las cárceles en escuelas".

En el evento habló de la salida del actual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien busca competir por un puesto de elección popular, y a quien se refirió como que "aún seguimos tratando de convencerlo".

En las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) Obrador dijo que a diferencia de otros años, el titular de ésta dependencia no está sujeto al Poder Ejecutivo "llevo seis meses sin verlo, antes no era así, antes todos los días el Fiscal llamaba al Presidente".

"Que no se olvide el pueblo de Morelos que yo no le voy a fallar, yo no le voy a fallar a México", es como cerró el Presidente de la República su mensaje en el segundo punto de su gira por el estado de Morelos.

Mientras este evento del ámbito de seguridad y justicia transcurría, transportistas locales realizaban un cortejo fúnebre para despedir a uno de sus líderes, Fernando Ortiz, asesinado esta misma semana en la ciudad de Cuernavaca.

Este mismo grupo que recorrió parte del Paso Exprés y luego arribó al Panteón de La Paz, había anunciado una manifestación y bloqueos en las entradas y salidas de Cuernavaca, empero, debido a la sepultura de su líder decidieron suspenderla.

"En lo que va de nuestra administración hemos logrado detener a 7 de los 10 objetivos criminales", mencionó el Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y se "se ha restablecido el orden, en situaciones específicas que atentaban contra los derechos humanos de la mayoría; no somos un gobierno de brazos cruzados", se refirió a la reciente detención de quienes mantuvieron tomada la caseta de Alpuyeca, misma que conecta a la zona sur y la zona centro del estado.