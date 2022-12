Auditora del Estado tenía oficina secreta, fue cateada

De acuerdo con el vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, se realizó un cateo a una vivienda que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) rentaba fuera del marco legal.

“Es una oficina secreta en donde al parecer, no pertenece al Congreso ni al Poder Ejecutivo, al parecer pertenece a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Existen ahí algunos datos, algunas cuentas que estaremos procesando en su momento para la investigación respectiva. En este lugar no puede estar resguardada información o documentación de entes públicos, entonces es un lugar privado, secreto como he dicho”, reveló Núñez Urquiza.

La revisión de la vivienda fue sorpresiva, en la que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) sacaron varias cajas de documentación oficial, las cuales no están relacionadas con archivos del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

El cateo ocurrió en la calle San Juan, #22 de la colonia Chapultepec de Cuernavaca, sobre el operativo, Núñez Urquiza destacó que la investigación del cateo es legal, la cual fue otorgada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Después del cateo a la casa, la FECC inició una investigación sobre quién rentó la casa y el por qué fueron sustraídos documentos de la ESAF y posicionados en un lugar ilegalmente, situación que manifiesta hubo un acto de ilegalidad y corrupción en perjuicio de la función pública.

“Obviamente y como ustedes saben se citó a la titular de la ESAF (América López Rodríguez), estamos llevando a cabo el procedimiento que tiene que ver con este tema”, agregó Núñez Urquiza.

¿Qué funcionarios estarían involucrados en este lugar?

"Pues definitivamente son del área administrativa, contables y fiscales de la Entidad Superior, desconozco quién o quiénes, porque estamos en la investigación respectiva”, respondió.

Los documentos que se encontraron fueron cuentas públicas, pólizas e inclusive declaraciones relacionadas con las finanzas de la ESAF.







