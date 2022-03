Atienden quejas de robos a comerciantes de los mercados de Jojutla

Toman acuerdos con locatarios de los mercados de Jojutla para combatir los robos que se han generado en los últimos días, dio a conocer la Síndico municipal, Amada Martínez Morán tras mesas de trabajo con comerciantes de los tres mercados de Jojutla con el compromiso de que habrá más presencia policiaca.

Tras reunión con los locatarios de los tres mercados, se hizo un recorrido por los mismos, se tomaron acuerdos para reforzar la seguridad con la presencia de elementos de la policial, para combatir los robos en los tres mercados municipales de Jojutla, informó la síndico municipal, Amada Martínez Morán.

En entrevista la funcionaria explicó la importancia de que locatarios de las naves comerciales mantengan coordinación con las autoridades de seguridad pública, y sobre todo se denuncie cuando se sufra del robo ya sea en un local o algún consumidor.

Ahí los comerciantes advirtieron que se han presentado casos de robo a negocios, principalmente los locales que están en el exterior, en la periferia de los mercados y durante la noche o la madrugada.

Al respecto la síndica municipal dijo: “Hicimos una mesa de trabajo con el director de seguridad pública, el de tránsito y el director de mercados, para empezar a trabajar en combatir este problema”

También hicieron recorridos, por lo que los mismos comerciantes se dieron cuenta que se estaba atendiendo la queja de robos en los mercados, asi estuvieron en el mercado Margarita Maza de Juárez y este día en el Benito Juárez, solo falta recorrer un solo mercado, el Antonio Riva Palacio.

La finalidad dijo la Sindica Amada Martínez, debemos trabajar ciudadanía y gobierno, para que haya resultados al 100%, ya se implementó más seguridad en los mercados y los locatarios ya están viendo eso, pero queremos que la ciudadanía nos apoye para que sea un trabajo conjunto, ya se están dando rondines nos pidieron ciertos horarios y por estrategia no te puedo decirlos, pero son los mismos locatarios están dando dándose cuenta que han disminuido los robos”

Lamentó que no haya denuncias y eso es lo importante, la denuncia, porque mucha gente no quiere denunciar y cuando no denuncian no se puede intervenir, no se puede dar seguimiento como tal, porque las personas no quieren llevar a cabo la denuncia, y lamento la falta de cultura para denunciar.

Por lo pronto advirtieron que ya se reforzó la seguridad en los puntos vulnerables y se dio atención inmediata, en cuanto empezaron a enterarse por lo que confían que se pueda combatir estos robos, como los que se han reportado a transeúntes.





