Atacan carroza fúnebre; acudía a recoger el cuerpo de policía asesinado

La noche del lunes 22 de julio, aproximadamente a las 23:00 horas, la carroza que acudiría al Servicio Médico Forense (Semefo) a recoger el cuerpo del policía Luis Ricardo, asesinado la mañana del mismo lunes en la autopista México-Cuernavaca, fue atacada a balazos por sujetos desconocidos a la altura de Burgos, en Temixco, Morelos.

De acuerdo con el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, el ataque podría estar relacionado con el homicidio del elemento. “Es un caso raro. Yo debo ser cuidadoso con la información que tenemos porque podemos generar conflictos con la Fiscalía que luego nos persigue por dar datos”.

Según información proporcionada, el personal de la funeraria “Santiago”, ubicada en la colonia Guacamayas, de Cuernavaca, acudía a recoger el cuerpo del elemento cuando fue atacada a balazos durante el trayecto. En los hechos, una persona resultó lesionada, misma que fue trasladada al hospital para su atención médica.

La mañana del lunes, tras los hechos, el alcalde confirmó que el elemento asesinado había recibido amenazas, mismas por las que había levantado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, dijo, el elemento tenía autorización para portar su arma incluso fuera de horario laboral; sin embargo, el permiso había vencido, por lo que al momento del ataque no iba armado y no pudo repeler la agresión. Hasta el momento no hay detenidos por estos hechos.

Recordó que todos los elementos mencionados en mensajes criminales son investigados por el departamento de Asuntos Internos. Si se comprueba su relación con el crimen organizado, se procede a separarlos de su cargo; sin embargo, dijo, hasta el momento no ha sido necesario tomar esta medida por ese motivo. Dijo que algunos elementos han sido dados de baja por otros motivos, como faltar a sus labores o corrupción, pero no por estar ligados al crimen.

La mañana de este martes, agentes de la policía municipal de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac) realizaron el último pase de lista a su compañero asesinado Luis Ricardo Gómez García a manera de despedida.