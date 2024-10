Raúl Israel Hernández Cruz busca presidir la CNDH

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, se registró al proceso de selección para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Su nombre aparece en el listado de las y los 66 aspirantes para presidir el organismo nacional encargado de defender los derechos humanos en el país, tras la convocatoria que abrió la CNDH.

"Quiero compartir con ustedes mi decisión de participar en este importante proceso de selección para presidir la CNDH", informó el ombudsperson a los representantes de los medios de comunicación.

Afirmó que cuenta con la experiencia para llegar a dicho cargo, ya que ha estado al frente de la CDHM durante cinco años y alrededor de dos años al frente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

"Mi experiencia y trabajo que he desarrollado en Morelos por más de cinco años al frente de la Comisión Estatal, y en el país por casi dos años al frente de la Federación, me inspira y me compromete a realizarlo a nivel nacional", agregó.

Asimismo, manifestó que existen diversos retos por atender.

"Hoy en México, y en la mayoría de los países del mundo, el papel y el trabajo que desarrollan los organismos de derechos humanos es indispensable y fundamental para preservar la democracia y la libertad de los pueblos", dijo.

Agregó: "Me registré en este proceso con la firme convicción de que México ha avanzado mucho en la defensa de los derechos humanos; sin embargo, el camino todavía es largo y con enormes desafíos".

Entre su currículum, disponible en la página del Congreso del Estado, Hernández Cruz cuenta con una maestría en Anticorrupción y otra en Derecho Penal Constitucional por las universidades Panamericana, Campus Santa Fe, y la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México.

Gestión polémica al frente de derechos humanos en Morelos

Sin embargo, las polémicas también han alcanzado al presidente de la CDHM, como su marcado distanciamiento con el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, que en 2021 solicitó su destitución e inhabilitación por hasta seis años.

Esto, presuntamente, por su actuar como director jurídico durante el gobierno del multiseñalado por presuntas conductas irregulares, Graco Ramírez, por lo cual en el anterior gobierno, encabezado por Cuauhtémoc, se señalaban intereses del exmandatario en la CDHM.

Asimismo, en agosto del año 2023, se vivió un ataque armado a las instalaciones de la Comisión, en Cuernavaca. Nadie resultó herido, pues este ocurrió durante la madrugada; sin embargo, hasta ahora estos hechos no han sido esclarecidos.

Actualmente, Hernández Cruz mantiene una confrontación con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, respecto a si la CDHM tiene atribuciones para investigar las quejas de trabajadores del Poder Judicial en el estado.

Hernández Cruz también es titular de la Notaría Número 13 del estado de Morelos, para la cual solicitó licencia al momento de ser designado como ombudsperson.