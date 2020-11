Así fue el asalto en el Centro Joyero de Cuautla

De acuerdo con propietarios de negocios de ventas de joyería en el Centro Joyero de Cuautla, para algunos de los comerciantes su saldo fue pérdida total, ya que refirieron que debido a los altos costos de los seguros, varios de ellos no contaban con estos para que puedan recuperar parte de lo que les fue robado.

A más de 20 días que se registró el asalto al Centro Joyero de Cuautla, propietarios de estos espacios refirieron que a la fecha ha sido difícil recuperarse de lo sucedido tanto en el aspecto emocional como en el monetario, ya que precisaron que en algunos casos, no contaban con algún seguro, lo cual para ellos lo robado ya ha sido una pérdida que impacta su patrimonio.

Los comerciantes recordaron parte de los hechos ocurridos el pasado 15 de octubre, esto al señalar que recuerdan que cerca de 18 sujetos ingresaron por los distintos accesos que tiene este espacio ubicado en el Centro de Cuautla, por lo que cada uno, con armas de fuego en mano se acercaron y a cada módulo o negocio les exigieron la mercancía, por lo que algunos de los sujetos ingresaron y empezaron a vaciar los aparadores.

"Fueron momentos que son difíciles de superar porque con un arma te apuntaban y te decía que entregarás todo y no quedó más que dejarlos entrar y que ellos tomarán toda la mercancía que la fueron poniendo en bolsas, pero no fueron los seis u ocho que se decían, fueron entre 18 y 20 sujetos los que ingresaron", detalló una de las víctimas.

De acuerdo a los comerciantes detallaron que solo se lograron detener a cuatro personas relacionadas con el robo, uno que murió, dos hombres y un menor, por lo que el resto logró huir, por lo que presumen que estos se llevaron la mayoría de la mercancía, ya que algunos negocios lograron recuperar una parte pero mínima de lo robado, ya que señalaron que algunas bolsas las dejaron los delincuentes en las camionetas y esas se lograron recuperar por algunos comerciantes.

"Pero las demás bolsas, en videos se ve que ellos se dieron a la fuga con bolsas que llevaban mercancía, y sólo detienen a cuatro de los 18 o 20 que fueron, y las autoridades nos han informado que en la puesta no se entregó nada de la joyería robada, por lo que esa mercancía ya se perdió y para quienes no tenemos un seguro, perdimos todo y ahora no nos queda que trabajar para ir poco a poco recuperándonos", precisaron los comerciantes.

Por último, al ser cuestionados si ellos contaban con algún tipo de seguro, señalaron que debido a los altos costos y con la confianza de que la ubicación del Centro Joyero en el centro, pensaban que un hecho como este nunca podría pasar, por lo que en su momento algunos de estos negocios no consideraron necesario contar con un seguro contra robo.





