Antonio Barona, el polígono dos de la violencia en Cuernavaca

La colonia Antonio Barona se ubica en el Polígono Dos del municipio de Cuernavaca, uno de los más afectados por la violencia en los últimos años.

En esta colonia, este martes, ocho personas murieron y 14 más resultaron heridas cuando desconocidos atacaron la vivienda en la que se realizaba el velorio de un joven fallecido el lunes en el Paso Exprés, presuntamente en un hecho de tránsito. Además, la mañana de este miércoles, otra vivienda fue atacada a balazos, también.

Este multihomicidio fue calificado por el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad en Morelos, Rafael Rueda Moncalián como: Una masacre.

"Es una violencia desmedida, algo que no es posible. No hay palabras para comentar lo que ocurrió ayer. Es una masacre. No respetan (los delincuentes) el velorio de una persona. No hay ética ni códigos ni entre los delincuentes".

La causa de hechos delictivos de este tipo es multifactorial, comparte, Rueda Maoncalián. Recuerda que la seguridad implica la atención de cuatro puntos importantes: Prevención, Procuración, Impartición y Redaptación Social.

"Hay una 'pinza' que está fallando. No hay la cantidad de elementos que quiere el estado, en la parte del procuración está medio corta también, y el problema que tenemos es la impartición de justicia. lamentablemente seguimos viendo que muchas de las personas que delinquen más tarda uno en hacer una denuncia que para que esta gente salga. Algo no está funcionando, y lamentamente, la parte de la delincuencia organizada es la que está permeando".

Y es que en el último reporte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se observa que los delitos de alto impacto tienen un incremento en Morelos, tanto en el comparativo del periodo diciembre 2018-julio 2020, como en el de julio 2019-julio 2020.

Por ello, la entidad está entre las únicas cuatro de todo el país que reportan un aumento en los delitos de este tipo. Las otras tres son: Guanajuato, Sonora y Coahuila.

Por ser la capital, Cuernavaca concentra un alto porcentaje de esos hechos delictivos. Así ha sido en las últimas décadas.

Zonas de conflicto

El desglose del Programa Nacional de Prevención del Delito analizó cuatro zonas de Cuernavaca afectadas por la delincuencia y las dividió por polígonos.

En el polígono dos, que abarca la primera sección y el Centro de la Antonio Barona, habitan poco más de 14 mil 469 personas, de las cuales mil 829 son jóvenes. Jóvenes que en su gran mayoría tienen que enfrentar la adversidad para salir adelante, a pesar de las condiciones negativas de su entorno.

Con el esfuerzo de sus padres, muchos consiguen estudiar y practicar deporte; otros más se involucran en en tareas de cultura y comercio.





Un entorno social adverso

Sin embargo, también es una realidad que de los jóvenes de entre 15 y 24 años que residen en la primera sección de la colonia, el 58.98 por ciento no asistía a la escuela desde antes de la pandemia; mientras que los que habitan en el Centro de la misma el porcentaje se incrementa hasta el 63.54.

No es porque no quieran. En 2015, el Programa Nacional de Prevención informó que en general, de los jóvenes de Cuernavaca que habitan alguno de los cuatro polígonos considerados de riesgo:

44 por ciento dejó sus estudios porque tienen que trabajar para ayudar a sus familias.

6 por ciento no fueron aceptados en los planteles educativos.

17 por ciento abandonó la escuela porque sus familias no tienen dinero para pagarla.

15 por ciento señala que "no le gusta estudiar".

16 por ciento desertó porque se casó o tuvo hijos.

Sin embargo, el ambiente comunitario tampoco es el óptimo el 42.35 por ciento observa presencia de pandillas. No obstante, los datos reflejan que a pesar de que hay unidad esta es insuficiente para intentar solucionar, en conjunto, problemas añejos que los aquejan y que están relacionados con la inseguridad.

De esta forma, mientras a nivel nacional en promedio el 7.02 por ciento de las personas aseguran reunirse con sus vecinos para evitar robos a negocios, casas o vehículos, en el polígono dos de Cuernavaca sólo es el 3.4 por ciento mientras que para abordar el problema de la venta de drogas sólo es 2.2 por ciento.

Así, el 93.01 por ciento acepta que no participa en las reuniones vecinales al considerar, en su mayoría, que es una "pérdida de tiempo".

El diagnóstico temático asegura que en la colonia el 72.8 por ciento de los encuestados identifican el consumo de alcohol en la vía pública como algo frecuente; 41.1, el consumo de drogas; 22.2, la venta de drogas; 24.1, la peleas y discusiones vecinales. Además, el 52.8 por ciento admite haber incurrido en algún acto ilegal.

Este entorno adverso complica que las personas que habitan en la zona puedan mejorar su seguridad.

Ésto debido a que la percepción permanente es que hay inseguridad en la colonia, "no existe una cultura de la legalidad, existe una percepción negativa del actuar de las autoridades y la violencia se encuentra como medio de respeto".

¿Cómo mejorar la situación?

Por eso, se enfatiza, es vital atender dos temas prioritarios: seguridad e ingreso.

"Es importante capacitar a las personas para que se conviertan en recursos humanos competitivos y, con ello, tengan más oportunidades de obtener un buen empleo".

Asimismo promover el fortalecimiento del sector privado a fin de que se creen los empleos necesarios.

No obstante, todo esto sólo es posible dotando a la comunidad de servicios básicos, como pavimentación, alumbrado público, recolección de basura, suministro de agua y drenaje, ya que la falta de estos servicios "puede derivar en la formación de entornos de ilegalidad".





Los habitantes de la colonia Antonio Barona se desenvuelven en un ambiente desfavorable, sin embargo hay una clara percepción de pertenencia e identidad.