Anticorrupción imputa a otro exempleado del Congreso por 'pensión dorada'

Por presuntamente presentar constancias de trabajo falsas para obtener su pensión por jubilación, otro ex empleado del Congreso de Morelos, beneficiario de una pensión dorada, fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción, por los delitos de Fraude Procesal, Falsificación de Documento, Abuso de Autoridad y Falsedad ante una Autoridad.

El juez concedió a la Fiscalía Anticorrupción las medidas cautelares de firma mensual ante la UMECA y la prohibición de acercarse al ayuntamiento de Axochiapan y al Congreso de Morelos. Además, concedió a la defensa 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso.

En un boletín de prensa, la Fiscalía Anticorrupción informó que esta semana imputó a José Luis por presuntamente presentar constancias con información falsa para obtener una jubilación al 75% de un salario de 45 mil 433 pesos.

La Fiscalía narró que el ahora imputado ingresó su solicitud de pensión por jubilación por cesantía en edad avanzada, en mayo de 2018.

"Presentó documentos de los ayuntamientos de Cuernavaca y Axochiapan, así como su último cargo que fue como asesor".

Es por ello que en la indagatoria se estableció que José Luis no laboró para el ayuntamiento de Axochiapan, como se desprende de dos testimoniales en las que se refiere que no lo conocieron y que no formó parte de la plantilla laboral contradiciendo las constancias que presentó en las que acreditó una antigüedad de 10 años de enero del 1988 a diciembre de 1999.

"De acuerdo a la investigación, durante ese período trabajó en instituciones bancarias.... Mientras que en el Congreso presuntamente trabajó de noviembre 2015 al 15 de octubre de 2016 como auxiliar, y del primero de enero del 2017 al 15 de junio del 2017 también como auxiliar del Instituto de Investigaciones Legislativas, hasta que en 2018 obtuvo su jubilación como asesor".





De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».

Con información de la Fiscalía Anticorrupción