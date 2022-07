Animalistas piden castigo a quienes mataron a la cachorra Corny

La asociación civil Rescatando en Cuerna exige justicia para Corny, una perrita de 4 meses que murió hace unos días derivado del abandono en el que se encontraba.

A través de Facebook fotografías de Cornelia circulaban causando indignación entre los amantes de los animales, ya que se podía percibir las inhumanas condiciones de vida en la que la cachorra vivía, su extrema delgadez y piel completamente lastimada se debían al grave caso de sarna que padecía.

El post de la red social correspondía a una denuncia anónima por parte de un vecino de Campo Verde en Temixco, y él mismo fue el contacto para su ubicación y rescate.

El 20 de julio, los integrantes de Rescatando en Cuerna se organizaron para ir por la ella ese mismo día, pero antes de que ellos pudieran llegar y debido a la cantidad de difusión e impacto que tuvo en redes sociales la publicación, el llamado de auxilio por parte del ciudadano también llegó a oídos de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (PROPAEM).

Ellos evaluaron el caso y el resultado de esa vista únicamente fue para exhortar al dueño de Cornelia, solicitando que fuera atendida por un médico veterinario, ya que estaba en muy malas condiciones; sin embargo el dueño presuntamente mostró una receta que correspondía al caso de la pequeña y aseguraba que la sarna había aparecido de un día a otro, y tras la respuesta del dueño la institución se retiró.

"Las personas que nos dedicamos a rescatar animales sabemos que no es verdad y la Propamen solo dijo que le darían seguimiento al caso, pero no hicieron el rescate del perrito, no levantaron una multa cuando sabemos que el maltrato animal ya está penado", dijo Cassandra Magadan, rescatista.

Después de la vista de la Propamen fue que llegaron los voluntarios de la asociación y tras horas de un diálogo nada cordial, lograron convencer al dueño de Cornelia para que ellos se encarguen de su tratamiento y lograra ser una cachorra feliz y sana.

"La perrita se trasladó por nuestros medios a una clínica veterinaria, estuvo hospitalizada ahí dos días".

De inmediato le dieron atención debido a la gravedad de su estado de salud, sin embargo se tenía esperanza de que Corny saliera adelante, pero lamentablemente ella no resistió.

"Corny pudo haberse salvado si hubiéramos llegado antes, si alguien más hubiera denunciado antes".

Actualmente la asociación civil y público en general se mantiene en la lucha para que se le haga justicia a Corny, pues mientras ella estaba aún con vida la denuncia no había sido tomada en cuenta en la Propamen, por lo que aseguraron que las autoridades ignoran las peticiones y denuncias.

Por el momento están a la espera de que el dueño sea acreedor al castigo que marca la ley y también puedan rescatar a otro perro que, dicen, se encuentra en las mismas condiciones que Corny.

En Morelos cualquier acto de crueldad o maltrato animal es castigado, las sanciones van desde el pago en unidades de medida y actualización, UMAS, hasta de 3 meses a 4 años de prisión.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local