Ambulantes obstruyen rampas para personas con discapacidad

Tanto ésta como anteriores administraciones municipales han sido omisas en acciones a favor de las personas con discapacidad, siendo principalmente en la construcción de rampas y la liberación de calles para un fácil acceso.

Esther Vidal Huerta, quien es dirigente de recolectores de basura y quien presenta una discapacidad física, reconoció que las autoridades han sido omisas en atender sus necesidades “de contar con rampas y accesos a las diversas plazas públicas y avenidas, mismos que les permitan transitar libremente”.

Lamentó que por años este sector no ha sido escuchado y al contrario permitan que las calles sean bloqueadas por comerciantes ambulantes, además de vehículos que se estacionan en lugares prohibidos. “Lamentamos que no seamos escuchados y que por la falta de rampas y accesos adecuados para nuestro tránsito, y tengamos que arriesgar la vida al hacerlo por el arrollo vehicular”.

Esther Vidal dijo que esta situación no sólo afecta a las personas con algún tipo de discapacidad que radican en la ciudad, sino también a aquellas que la visitan.

“Solo pedimos que nos respeten, a nosotros que tenemos una discapacidad, pero no entienden que nosotros tenemos que ingresar a diversos espacios y no entendemos por qué para las autoridades esto no es una prioridad".

Entre las peticiones está el que sean liberadas las calles del comercio ambulante, que ya no sean bloqueadas las rampas para que puedan circular libremente.