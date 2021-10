Amates del acueducto de El Hospital sufren daños irreparables

Por ganarse un poco de dinero para su sustento diario, un campesino realizó la tala de amates en el acueducto de la Exhacienda de El Hospital en Cuautla.

De acuerdo con la bióloga Rosa Marta Nava Oliva, del Colegio de Biólogos, las especies afectadas no podrán volver a crecer.

Por tanto, al tratarse de daños a una especie endémica en un monumento histórico, personal de Protección Ambiental llegó a la zona para proceder.

El trabajador, explicó que él sólo cumplía con una labor para la que fue contratado.

"Como lo que gano no me alcanza yo hago trabajos... Yo le entré por el interés de ganarme algo, pero no le pregunté si ya tenía permiso o nada, la verdad... A quien le corresponde es a la persona que me mandó".