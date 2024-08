19 de agosto | Prueba de alerta sísmica por mensajes de texto

Este lunes 19 de agosto, se generó preocupación entre los morelenses, debido a una serie de publicaciones en redes sociales que afirmaban que el sistema de alertamiento sísmico sería activado.

Sin embargo, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) aclaró la situación para evitar confusiones.





¿Qué es la prueba de alerta?

La prueba de alerta es un ensayo técnico organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), con el fin de evaluar las capacidades del sistema de envío de mensajes masivos a través de la telefonía celular.

Este sistema es operado por el Centro Nacional de Comunicaciones (Cenacom) y forma parte de un proyecto que busca integrar una herramienta de alerta preventiva para emergencias, como parte de las acciones del próximo simulacro nacional que se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 11:00 horas.





Objetivo de la prueba

El principal objetivo de esta prueba es verificar si el sistema tiene la capacidad técnica para enviar mensajes de alerta de manera efectiva, a través de dispositivos móviles.

Esta prueba se realiza en un entorno controlado y no implica la emisión de alertas masivas a nivel nacional.

Los ensayos se limitan a áreas específicas y no deben generar preocupación entre la población.





¿Se activará la alerta sísmica?

La CNPC aclaró que la alerta no se activará, es decir, no será sonora; los usuarios de teléfonos celulares sólo recibirán un mensaje de texto que no necesita conexión a internet. El mensaje llegará a todas aquellas personas que cuenten con un teléfono móvil, y que estén en las áreas de prueba.

Sin embargo, es MUY importante que sepas que, en caso de que por obra de la casualidad, sí escuches la alerta sísmica, sí consideres que se trata de un alertamiento real.

Con información de Protección Civil Morelos y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)