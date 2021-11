Alerta por el regreso de préstamos 'gota a gota'

Entre 2017 y 2018, un grupo de personas, en su mayoría provenientes de Colombia, en Morelos estuvo realizando préstamos a pequeños comercios, principalmente de la zona metropolitana, bajo el sistema conocido como “gota a gota” que para muchos resultó un engaño.

Los pagos de esos créditos debían hacerse día con día o de lo contrario generaban intereses muy altos y quienes no pagaban sufrían las consecuencias.

En esos tiempos se reportaron varias agresiones a balazos en contra de diferentes vendedores, pero durante los años siguientes, la actividad de estos “prestamistas” se vio disminuida ya que la presencia que tenian en municipios como Jiutepec, Cuernavaca y Temixco era bastante notoria.

Sin embargo, este esquema descrito como irregular por las autoridades no han sido erradicados del todo, pues tan solo en este año la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), informó que tres de sus afiliados fueron víctimas de los “gota a gota”.

“Nosotros desde la Canacope les decimos que no caigan en la ilicitud, porque esto es algo ilícito. Sabemos que muchos tienen problemas económicos pero lo que recomendamos es que busquen la manera de acceder a un crédito con alguna institución establecida legalmente”, afirmo Humberto Bahena Rodríguez.

Estos casos se registraron en el municipio de Cuernavaca, Jiutepec y Yautepec, aunque no se sabe si se trata de los mismos colombianos de ese entonces. Y es que destacó que los afiliados prefirieron no denunciar.

“Cuando no pagan te amenazan y ya no llegan de manera amistosa a cobrar. Nosotros hemos hecho la invitación a que se acerquen a presentar denuncias, pero tristemente la gente no quiere perder tiempo, porque lo ven como perder el tiempo”, dijo Humberto.

La desesperación de los comerciantes en la pandemia fue un elemento que este tipo de prestamistas aprovecharon para volver a engañar a los comerciantes, pues con las bajas ventas muchos se han visto en la necesidad de solicitar créditos.

Pero lo que hace atractiva la oferta de los “gota a gota” es que ofrecen préstamos de hasta 15 mil pesos a veces sin intereses, pero con la condición de que todos los días deben de pagar el préstamo o de lo contrario generará un alto interés.

Estos grupos apuestan a que las víctimas se atrasen una sola vez para tener ganancias que van del doble o triple del crédito que entregaron; de esta forma presionan a los empresarios visitándolos hasta dos o tres veces al día con pistola en mano para que paguen.

Regularmente están aliados con grupos criminales para que al final los vendedores cedan a sus demandas. Algunos cuentan hasta con tarjetas que entregan en comercios pequeños como pollerías, panaderías, papelerías entre otros.