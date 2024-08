Morelos suma más de mil 400 feminicidios en nueve años

A 9 años de la implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDHM) ha documentado más de mil 400 casos de feminicidios. Fue en agosto de 2015 cuando se logró aplicar dicha alerta en ocho municipios de Morelos: Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixtla, Jiutepec, Xochitepec, Yautepec, Emiliano Zapata y Temixco.

“Han pasado dos gobiernos estatales, encabezados por Graco Ramírez y por Cuauhtémoc Blanco, sin que se hayan cumplido todas las medidas y acciones para atender, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio en Morelos”, señala un informe del organismo.

Tan solo del año 2000 al 2013 el organismo documentó más de 500 feminicidios, en un rango de edad de los 0 años a los 94. Sin embargo, acusan que las autoridades sólo reconocen como feminicidio el 32% de los crímenes contra mujeres que ocurren en el estado.

“Se hizo un análisis por rangos de edad de las mujeres asesinadas y se observó que el mayor número (excluyendo la categoría de sin especificar, que fue la más alta por falta de información) se encuentra entre los 21 y 30 años, con 277 casos; seguida de la categoría de entre 31 y 40 años, con 190 feminicidios; y en tercer lugar tenemos el rango de entre 11 y 20 años, con 131 registros”.

La inacción por parte del Ejecutivo Estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Congreso del Estado han llevado a esta grave situación de violencia en contra de las mujeres, señaló el organismo.

Asimismo, calificaron como de urgente y necesario que durante el próximo sexenio el Ejecutivo cambie de estrategia para terminar con la impunidad y lograr justicia para las víctimas.

En el documento afirman que continuarán exigiendo que no haya simulación ni negligencia en la atención, investigación y sanción para erradicar el feminicidio y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

“Todos los nombres y rostros de las víctimas de feminicidio tienen historias de vida personales y familiares que están atravesados por el dolor que no cesa mientras se mantenga en la impunidad y no se logre justicia que siente precedente para combatir la impunidad y que haya garantías de no repetición, para que no sigamos presenciando un día sí y otro también como son arrojados sus cuerpos en la vía pública, con la demostración de violencia machista y misógina que eso representa”.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año se han registrado al menos 24 feminicidios en el estado; sin embargo, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa contabiliza más de 80 crímenes contra mujeres.