Alcalde de Totolapan presuntamente amenaza y agrede a defensor del agua

El presidente municipal de Totolapan, Omar Livera Chavarria fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el representante en ese municipio del movimiento “Por un Totolapan con Agua”, Erick Izquierdo, presuntamente por haberlo amenazado y agredido físicamente, todo por exigir la transparencia en la adjudicación de obras y ante la petición de que los problemas que existen en la comunidad con el agua potable sean atendidos con prontitud, ya que de acuerdo con el priista, pasan hasta tres meses en los que las familias de ese lugar se quedan sin el servicio.

El también presidente del Comité Municipal del PRI en Totolapan, sostuvo que hoy teme por su vida y responsabilizó al alcalde de Nueva Alianza lo que le pueda pasar. Por ello, debido a la grave situación de violencia en la entidad, no tuvo otra opción que presentar la denuncia ante la instancia correspondiente para que sea la autoridad la que indague las amenazas y la agresión.

Jonathan Márquez, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional anticipó que habrá acompañamiento para el presidente del comité municipal, porque como representante de su comunidad sólo exige transparencia y el derecho al agua para las familias de su municipio.

“Manifestamos nuestro respaldo y con el apoyo de los diputados, estamos iniciando esta denuncia para que se investiguen los hechos, sabemos que hay otras personas en ese lugar que han sido amenazadas por el presidente y pedimos a la Fiscalía que le dé celeridad a la investigación y le otorgue medidas cautelares a nuestro compañero para que no pueda ser dañado en su integridad”.

Sin embargo, Erick Izquierdo aseguró que al alcalde le molestó la actitud y la crítica del grupo de ciudadanos “Por un Totolapan con Agua”, entre ellos el priista.

“Llegó al grado que me ha llegado amenazar, él personalmente, me agarró del cuello con fuerza y temo por mi seguridad, me siento agredido y preocupado, pero no por ello voy a dejar de lado la lucha por los derechos humanos”.

Solicitó a los diputados y al gobierno estatal prestar atención porque él solamente representa a los ciudadanos de ese municipio, que también están inconformes con el actuar de Omar Livera Chavarria.

