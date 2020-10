Alcalde de Puente de Ixtla contra personas que tomaron la caseta de Ahuehuetzingo

El presidente municipal de Puente de Ixtla, Mario Ocampo Ocampo, la tarde de este martes, en rueda de prensa dio a conocer que interpuso una denuncia contra las personas que tenían tomada la caseta de Ahuehuetzingo en el municipio de Puente de Ixtla, quienes el domingo pasado lo golpearon y retuvieron por media hora por negarse a pagar la cuota que de 50 pesos que exigían.

Este mismo martes acudió ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), a interponer la denuncia correspondiente dijo al llamar a la población que fueron víctimas de estas personas a poner las denuncias correspondientes para evitar que salgan libres y regresen como lo han hecho cada vez más violentos e incluso reclutando a gente de la región a quienes les ofrecen mil pesos por permanecer 12 horas bloqueando las casetas.

Refiere que el domingo abollaron su camioneta, en la que viajaba con su esposa y sus hijas, y estuvo retenido por media hora, logró salir cuando en un momento de confusión arrancó e incluso empujo la ballena que le pudieron para cerrarle el paso y califico como un deber cívico y moral presentar la denuncia por secuestro exprés y actos vandálicos a su automotor.

“La toma de casetas va más allá, en la reunión que tuve la semana pasada con el Comandante Guarneros, le pregunté sobre el incremento de la violencia en Puente de Ixtla, y de los delitos de alto impacto y coincide con la toma de caseta por estas personas”

Reveló que en Puente de Ixtla, se empezaron a robar coches, autopartes, en Tequesquitengo se empezaron a robar casas habitación, se elevó el robo a transeúntes de una manera atípica, que no se había tenido, pero además el robo escuelas, y en coordinación con los maestros para revisar este problema.

La toma de la caseta, se da por un grupo de personas organizadas “es delincuencia organizada, iban a Puente de Ixtla a delinquir. Hace tres días o cuatro días, nos dimos cuenta que la colonia Norte ya se juntaba un grupo de 30 a 40 personas a reclutar a gente de ahí mismo, ya estaban reclutando personas originarias de Puente de Ixtla, les estaban ofreciendo mil pesos por trabajar 12 horas en el bloqueo de esta caseta.

“Por eso yo quiero con este tema, invitar a las personas que hayan sido de alguna manera retenidas que interponga la denuncia, porque sin denuncia no va a existir un castigo contra estas personas, a mí me retuvieron durante más de media hora, estaba yo con mis hijas, con mi esposa que acaba de tener un bebé, porque no quise dar los 50 pesos, me pusieron una ballena enfrente y me empezaron a patear y empezaron a agredir y no teníamos por dónde salir, la única opción era llevarme tres o cuatro de ellos”

El secuestro exprés es un delito de alto impacto, y si somos más, no van a alcanzar libertad, hasta que termine su juicio, y eso es lo importante, por eso invitamos a quién fue víctima de estas personas que vienen de otros estados y ya estaban escalando, y ya estaban organizándose en nuestro municipio, para que no vuelva a ocurrir, que no vuelvan a regresar y ahora tienen el descaro de venir a manifestarse para que pongan en libertad de estas personas.

