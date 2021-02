Aguardan municipios por vacunación de sus adultos mayores

En medio del caos y la desinformación, inició la jornada de vacunación contra la Covid-19 en el estado de Morelos, bajo la coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde donde se determinó hacer mutis sobre lo que estaba ocurriendo, muy temprano en el municipio de Temixco en donde arrancó dicha jornada, originando que a los puntos de vacunación arribaran personas que no pertenecían al grupo de la tercera edad, y otros más que ni siquiera habían recibido una llamada para aplicarse la dosis.

Para la familia Bustos, originaria de Temixco, el caos comenzó una noche antes, ya que alrededor de las 23 horas recibieron una llamada para informarles que serían vacunados por lo que tenían que llegar temprano al centro de salud ubicado en el poblado de Acatlipa, siendo su hija quien los trasladó tiempo antes.

“Acabo de salir, me tocó con la primera tanda, llegamos como a la 9:15 de la mañana y nos pidieron que esperáramos 30 minutos ahí adentro para ver que no tuviéramos alguna reacción y hasta ahorita no hemos tenido ningún síntoma; sólo nos dijeron que no tomáramos ningún medicamento”, dijo la señora María Luisa quien estuvo acompañada en todo momento por su hija y su esposo que también acudió a vacunarse.

En una silla de ruedas, su esposo salió a las 13:51 horas de la tarde, tras cinco horas de espera pues el papeleo que tuvieron que hacer para que se les aplicara el biológico fabricado por la empresa AstraZeneca le llevó bastante tiempo.

En uno de los 12 puntos de vacunación, el desorden se detonó alrededor del mediodía ante la falta de claridad en las indicaciones, para ese entonces la gente olvidó la sana distancia y el “escudo de la salud”, al aglomerarse intentando tener información al respecto pues algunos estaban bajo los rayos del sol, de pie y sin ninguna respuesta.

Fue la misma gente la que se tuvo que organizar para hacer una sola fila y enumerarse una a una porque “solo se iban a repartir 50 fichas”, decían entre ellos, situación que generó mayor molestia en quienes se encontraban ahí.

Tiempo después tuvo que salir personal del Centro de Salud para casi suplicarles que tenían que mantener una distancia de metro y medio entre uno y otro, medida que a cuenta gotas se fue respetando, a mayor velocidad cuando fueron los elementos de la Guardia Nacional quienes se lo pedían.

“A mí me llamaron anoche, ya tarde, y me dieron un folio con el que me dijeron que había que presentarse el día de hoy junto a mi CURP y mi credencial de elector, antes me registré en el portal mivacuna.com, no es que haga falta información, más bien debemos entrar a las páginas y leer y tomar en cuenta lo que ahí se nos dice (sic)”, dijo Eduardo, mientras esperaba su turno afuera del centro de salud.

Alrededor de las 13:00 horas la multitud se calmó y fueron pasando en grupos de 20 para ser inmunizados, para ese entonces la mayoría de los que ahí esperaban lo hacían sentados en un banco o una silla que fueron a traer a su casa.