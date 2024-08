Accidentes viales incrementaron un 30%, asegura Tencle Santiago

Javier Antonio Tencle Santiago, encargado de la Policía de Vialidad en Cuernavaca, informó que los accidentes viales aumentaron en un 30% en las últimas semanas, por lo que llamaron a la ciudadanía a manejar con precaución.

"En estas últimas tres semanas se han incrementado hasta un 30%, estamos tendiendo un promedio de 25 a 30 accidentes y se están reportando de 35 a 40 accidentes, sobre todo los fines de semana", indicó.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Tencle Santiago dio detalles sobre los últimos hechos de tránsito en la capital morelense, como el choque que se registró en la Av. Heroico Colegio Militar, que dejó varias personas lesionadas.

Seguridad ¿Porqué chocaron de frente dos autos en Buenavista?

"Se hace la recomendación a los ciudadanos, si no tienen las condiciones para conducir o sufren algún tipo de condición médica que les impida reaccionar debidamente al volante, no lo hagan. El reglamento dice que no pueden conducir bajo los influjos del alcohol o si han tomado algún medicamento, no pueden conducir si consumen algo que inhibe su habilidad", señaló.

También, durante el martes 20 de agosto atendieron otros accidentes viales, uno más en la Av. Emiliano Zapata esquina con Heroico Colegio Militar, en dónde un motociclista resultó herido y otro más en Av. Plan de Ayala a la altura de Amatitlán.