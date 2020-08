Abogados verificarán que el TSJ cumpla con la reactivación

No es lo ideal, no es lo que los abogados queríamos, esperábamos que el Tribunal Superior de Justicia arrancara en forma que pudiéramos pasar a revisar los expedientes que comenzarán a correr los términos judiciales, expuso el presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Enrique Paredes Sotelo.

El representante de los litigantes, que había anunciado que si este lunes no reiniciaban labores en el TSJ su agrupación se pondría en huelga de hambre, insistió en que no era lo que se esperaba, pero al menos era un inicio, por lo que ya no iniciarían su protesta.

Agregó que pese al reclamo de la ciudadanía y de los abogados porque el TSJ reiniciara actividades normales de manera paulatina este lunes, el pleno del organismo decidió otras dos semanas más de letargo para poder organizarse luego de que tuvieron cuatro meses para hacerlo y no lo hicieron.





Esta fue una decisión del pleno, destacó el abogado y explicó que cualquier recurso legal que hubieran interpuesto no hubiera tenido suficiente rapidez para llegar a la conclusión antes de las dos semanas que acordaron para abrir las puertas al público y comenzar las audiencias en materia familiar.

Ante esta situación Paredes Sotelo explicó que acudieron esta mañana al TSJ a verificar si habían realmente reiniciado labores y reconoció que poco a poco se están reiniciando las actividades.

Recalcó que estarán pendientes de que se cumpla el protocolo y sobre todo que en la tercera semana de agosto cuando comiencen a correr los plazos puedan ya los abogados y los justiciables acudir a revisar sus expedientes.









Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast