A la baja, la violencia: Guarneros

El Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros Volvió a presumir que los hechos violentos en Morelos están a la baja independientemente de lo que digan otras evaluaciones. Desde su punto de vista, la violencia en Morelos está a la baja "y en los últimos días han sido menos los homicidios en Cuernavaca principalmente, el día de ayer tuvimos dos asesinatos, no son asaltos; ninguno fue en Cuernavaca, pero creo que han estado a la baja, y por supuesto entre más delincuentes se aseguren seguirá habiendo menos homicidios".

Mientras tanto, la limpia en la policía estatal continúa, y a la fecha ya casi 30 policías fueron dados de baja porque se les ha detectado faltas a la disciplina, porque si tuvieran vinculos con la delincuencia estuvieran en a cárcel, entonces la simple sospecha se investiga, pero a la fecha no se ha procesado a nadie.

Confió que ahora con el mando coordinado en Cuernavaca se va a trabajar mejor, porque el alcalde ha solicitado que no se le quiten las 35 patrullas que compró "no se les va a quitar son para Cuernavaca, porque ellos los compraron con el Fortseg y allí se van a quedar, y hay que sacarlas a trabajar ya".





Mientras los mandos seguirán siendo propuestas de los municipios se van a revisar antecedentes de las propuestas si algo no esta bien se avisa al presidente municipal y se cambia. Luego de la versión sobre la detención de "Abel Maya", aceptó que no tiene información porque la CES no participó, fue una acción de la policía federal. Al no tener mayores datos, refirió, están corroborando la información porque al parecer el detenido tiene dos actas de nacimiento.

Ortiz Guarneros, hizo mención que la detención de este personaje ocurrió en la capital, incluso elementos de la CES acudían a un auxilio, cuando la policía federal pidió el apoyo, se trata de una sola persona, con un vehículo con placas sobre puestas, llevaba droga".

A la fecha casi 30 policías fueron dados de baja por faltas a la disciplina, porque de tener vínculos con la delincuencia estuvieran en a cárcel.





