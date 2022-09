Tormenta tropical en Puerto Rico se fortalece a huracán categoría tipo 1

La tormenta tropical Fiona se fortaleció este domingo a categoría de huracán mientras se acercaba a Puerto Rico, indicó el Centro Nacional de Huracanes (CNH). Así también la frágil red eléctrica de la isla quedó fuera de servicio.

El huracán se encontraba a unos 40 kilómetros al sur de la ciudad de Ponce con vientos máximos sostenidos cercanos a los 140 kilómetros por hora, superando el umbral de fuerza de huracán, dijo el CNH.

La electricidad no funcionaba en toda la isla de 3.3 millones de habitantes, dijo en un comunicado LUMA Energy, operador de la red eléctrica y la autoridad eléctrica de Puerto Rico. A primera hora del domingo, un tercio de los clientes se habían quedado sin electricidad.

WATCH: Bridge washed away as hurricane Fiona makes landfall in Puerto Rico pic.twitter.com/1GALY42xqk — BNO News (@BNONews) September 18, 2022

También se pronosticaron lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra en República Dominicana a medida que la tormenta avanza hacia el noroeste.

La isla de 3.3 millones de habitantes podría recibir hasta 63.5 cm de lluvia.

FIONA ya es Huracán Categoría #1, se mueve a Rep. Dominicana. Lluvias y tormentas en Panamá por activación de Zona de Convergencia Intertropical y Bajas Presiones, estas interactúan con FIONA. @Etesatransmite con Aviso de Vigilancia hasta 21/9/22. @VOSTpanama @BCBRP @UniEmergPma pic.twitter.com/vRL2WDx05l — Emanuel Velásquez (@Eav2987) September 18, 2022

"Estas lluvias producirán inundaciones repentinas que pondrán en peligro la vida, e inundaciones urbanas en todo Puerto Rico y el este de la República Dominicana, junto con deslizamientos de tierra", dijo el CNH.

La red eléctrica de Puerto Rico sigue siendo frágil después de que el huracán María provocara el mayor apagón de la historia de Estados Unidos en septiembre de 2017. En ese huracán de categoría 5, casi dos millones de clientes se quedaron sin luz y el 80 por ciento de las líneas eléctricas quedaron fuera de servicio.

La única muerte registrada hasta ahora por Fiona se produjo en la isla caribeña francesa de Guadalupe.