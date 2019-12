Tiroteo en una iglesia de Texas deja dos muertos

Dos muertos y un herido fue el saldo del tiroteo que se registró esta mañana en una iglesia en White Settlement, suburbio de la ciudad de Fort Worth, Texas.

De acuerdo con los reportes, el tiroteo tuvo lugar poco antes de las 10:00 horas (16:00 GMT) en West Freeway Church of Chris (la Iglesia de Cristo), cuando se celebraba el rito de la comunión.

Updates from Mike Drivdahl, FWFD PIO:

White settlement police got the call at 9:57 am of gun shots.

Three were transported to the hospital in critical condition. One is believed to be the shooter.

He cannot conform any deaths. #whitesettlement #shooting #fortworth pic.twitter.com/F97v4lHqIS — Kaley Johnson (@KaleyAJohnson) December 29, 2019

Un desconocido entró al lugar armado con una escopeta y abrió fuego contra los fieles, sin embargo, el tirador fue atacado por uno de los asistentes, quien portaba un arma de fuego.

La portavoz del hospital MedStar Mobile Healthcare, Macara Trusty, dijo que una persona murió en la iglesia, mientras que otra falleció cuando era trasladada al nosocomio, y una tercera se encuentra herida de gravedad.

Las autoridades aún no determinan si entre esas tres personas se encuentra el atacante.

Con información de CBS