Reportan balacera en metro de Nueva York; hay al menos 13 heridos

Autoridades de seguridad de Nueva York, Estados Unidos, reportaron un tiroteo en el metro de la ciudad, el ataque dejó a varias personas heridas de acuerdo con las autoridades.

Te puede interesar: Muere una persona y 24 resultan heridas tras tiroteo en exhibición de autos de EU

Al menos 13 personas resultaron heridas este martes durante un tiroteo en una estación de metro de Brooklyn. Las autoridades descartan la existencia de artefactos explosivos activos en la zona, sin embargo pidieron a las personas que se mantengan alejadas del área.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

"A las 08H27 la policía respondió la llamada al 911 de una persona herida en el metro" en Brooklyn, dijo a la AFP una portavoz de la policía de Nueva York.

NY | BROOKLYN

Video showing subway platform immediately aftger incident occured.

Watch on https://t.co/Tzy32ofgdu

Source Unknown pic.twitter.com/GhBBgDkqrh — EmergencyStream (@EmergencyStream) April 12, 2022

La policía de Nueva York dijo que, de acuerdo a un informe, existe un sospechoso de sexo masculino que posiblemente portaba una máscara de gas y un chaleco naranja de construcción que huyó del lugar y hasta ahora se encuentra prófugo. El hombre aparentemente lanzó una bomba de humo para distraer a las personas.

El departamento de bomberos dio la cifra de heridos y la cadena ABC News citó a fuentes policiales que informaron que al menos cinco personas fueron heridas de bala.

36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/pU2QfhzIo4 — ZOONewsTV (@ZOONewsTV) April 12, 2022

En Estados Unidos los tiroteos se producen frecuentemente causando alrededor de 40 mil muertos cada año, cifra en la que se incluyen los suicidios con armas de fuego. de acuerdo con el sitio web Gun Violence Archive.

El incidente se produjo un día después de que Biden anunció nuevas medidas para el control de armas, aumentando, especialmente, las restricciones a las llamadas "armas fantasma", que son difíciles de rastrear.

Mundo EU va contra las “armas fantasma”

Las laxas leyes sobre armas y el derecho a portarlas garantizado en la Constitución obstaculizan reiteradamente los intentos de reducir la cantidad de armas en circulación pese a que la mayoría de los estadounidenses dice estar a favor de imponer mayores controles.

Las tres cuartas parte de los homicidios en Estados Unidos son cometidos con armas y sigue en alza la venta de pistolas revólveres y otro tipos de armas.