Protestan en Minneapolis pese a toque de queda

MINNEAPOLIS. Las familias de George Floyd y de Daunte Wright, el joven negro que murió baleado por la policía este fin de semana, devastadas y unidas en el dolor y la rabia, pidieron el fin de la violencia policial y el racismo en Estados Unidos.

En la ciudad de Minneapolis crece la tensión después de que Wright -de 20 años- fue abatido en un control de tránsito en Brooklyn Center, un suburbio de la ciudad, que asiste además al proceso contra el expolicía acusado por la muerte de George Floyd.

“El mundo está traumatizado de ver a otro afroestadounidense siendo asesinado”, dijo Philonise Floyd durante una conferencia de prensa en la que ambas familias compartieron el dolor de enfrentarse a lo “impensable”.

La policía catalogó la muerte de Wright como “accidental” y explicó que se produjo cuando la agente Kim Potter procedía a utilizar una pistola inmovilizadora taser y se equivocó y disparó con su arma de fuego. El abogado Jeff Storms refutó esta afirmación.

“Un accidente es derramar un vaso de leche, no es un accidente sacar un arma. No es un accidente apuntar a alguien con un arma, tampoco lo es ignorar el hecho de que lo que tienes en la mano no pesa lo mismo que una pistola taser”, dijo el letrado que acompañó a las familias.

La agente involucrada en la muerte renunció y el jefe de la policía local también, anunció Mike Elliott, el alcalde de Brooklyn Center.

Este nuevo drama exacerbó la tensión en las calles de Minneapolis en medio del proceso contra Derek Chauvin, el policía blanco acusado de matar a Floyd el pasado 25 de mayo. Ayer, este proceso histórico entró en una nueva fase con la presentación de la defensa.

Después de una noche de incidentes el domingo, las autoridades declararon toque de queda en Minneapolis y Saint-Paul en la noche y desplegaron mil soldados de la Guardia Nacional.

Decenas de manifestantes desafiaron la orden y protestaron delante de la comisaría de Brooklyn Center levantando pancartas con mensajes como “Detengan a todos los policías asesinos y racistas”, “¿Yo soy el siguiente?” y “Sin justicia, no hay paz”.