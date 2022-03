La extraña razón por la que la gente reserva hospedaje por Airbnb en Ucrania

Miles de personas han estado haciendo reservaciones de Airbnb en Ucrania, país que se encuentra en guerra, sin intenciones de visitar esta zona devastada. La verdadera razón por la que usuarios de esta aplicación decidieron movilizarse de esta manera es poder proporcionar donativos rápidos a la población ucraniana.

Brian Chesky. CEO de Airbnd, tuiteó sobre esta iniciativa comentando que 61 mil 406 noches en Ucrania habían sido reservadas en un lapso de 48 horas.

“En 48 horas se han reservado 61 mil 406 noches en Ucrania. Eso es 1.9 millones para los anfitriones que lo necesitan. Una idea genial de nuestra comunidad. Gracias”.

Desde hace una semana ciudadanos de distintas nacionalidades se unieron para conseguir donativos para los ciudadanos ucranianos que actualmente tienen lugares en renta a pesar del conflicto con Rusia.

Otros usuarios de Twitter dieron a conocer las reservaciones hechas asegurando que gracias a que Airbnb renunció a su comisión esta es una forma muy efectiva de ayudar al país.

Estados Unidos es uno de los países que se ha unido a la causa siendo el que más reservaciones ha hecho (34 mil). Por su parte, usuarios del Reino Unido y otros más pertenecientes de Canadá lograron apartar alrededor de 11 mil noches en conjunto.

La compañía Airbnb anteriormente realizó un llamado a las comunidades que viven en países vecinos a Ucrania para que se inscribieran en la plataforma y ofrecieran alojamiento temporal a refugiados y agregó que no se necesitaba ser anfitrión actual para poder inscribirse.

En otra publicación en redes, Brian Chesky comentó al respecto: “Necesitamos ayuda para alcanzar este objetivo. La mayor necesidad que tenemos es que haya más personas que puedan ofrecer sus casas en países cercanos, incluidos Polonia, Alemania, Hungría y Rumania. Si puede albergar a un refugiado, vaya aquí: airbnb.org/get-involved“