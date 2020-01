Por emergencia, avión arroja combustible sobre escuelas de Los Ángeles

Un avión que estaba en una situación de emergencia y regresaba al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos, tuvo que arrojar combustible que afectó a estudiantes de al menos tres escuelas locales, informaron autoridades locales.

El avión que pertenece a la compañía Delta despegó del aeródromo con 149 pasajeros a bordo rumbo a China pero se le presentó una emergencia y tuvo que regresar rumbo al aeropuerto.

Las imágenes difundidas por televisiones locales muestran al avión volando bajo y arrojando chorros de combustible que cayeron en escuelas de la localidad de Cudahy, en el sureste del Condado de Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló en un comunicado que a raíz del suceso atendió a 16 personas en la escuela secundaria Jordan y en la escuela primaria 93rd Elementary.

La cifra de afectados asciende a más de 40, en vista de que los bomberos del condado de Los Ángeles atendieron por su parte a 17 niños y nueve adultos en la escuela Park Avenue Elementary, aunque ninguno de ellos tampoco debió ser derivado a hospitales locales.

El hecho no ha merecido órdenes de evacuación, pero las autoridades, incluso de ciudades aledañas como Downey, de mayoría latina, enviaron mensajes a los residentes para que cierren sus ventanas y eviten salir a la calle mientras se evaluaba la emergencia.

🇺🇲#EEUU #ÚLTIMAHORA | 26 personas, entre ellos 17 niños resultaron afectadas luego que un avión arrojó combustible sobre una escuela primaria en la ciudad de #Cudahy situada a unos 22 kilómetros al este del Aeropuerto Internacional de #LosÁngeles.



🎥RRSS pic.twitter.com/sWcU8FZFsW — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) January 14, 2020

El distrito escolar manifestó en su cuenta de Twitter que los paramédicos han atendido a aquellos que se quejan de "irritación de la piel o problemas respiratorios".

La compañía Delta dijo en un comunicado que "poco después del despegue, del vuelo 89 de LAX a Shanghai experimentó un problema de motor que requirió que la aeronave regresara".

"La aeronave aterrizó de manera segura después de una liberación de combustible de emergencia para reducir el peso de aterrizaje", agregó la compañía.

INCIDENT: Delta #DL89 LAX to Shanghai (Boeing 777-200ER N860DA) dumped fuel & just returned to LAX with an engine issue. Its fuel dump has created a live HazMat incident in Cudahy, LA (E. of LAX) where 20+ people are being treated, including schoolchildren.

Video Source: @BNONews pic.twitter.com/c26mKWSYqF — Airport Webcams (@AirportWebcams) January 14, 2020

El vecindario afectado este martes es de mayoría latina y se ubica cerca a un área en la que una investigación de la Universidad del Sur de California halló el año pasado plomo en los dientes de leche de niños que vivían en este zona.

El plomo se presume procedía de la planta Exide, que recicló cada año unos once millones de baterías de auto y generó unas 3 mil 500 toneladas de plomo antes de ser clausurada en 2015.