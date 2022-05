Policía busca a sospechoso que mató a un hombre en metro de Nueva York

La Policía de Nueva York pidió este lunes colaboración ciudadana para localizar al sospechoso de haber iniciado un tiroteo no provocado en el metro de la ciudad y haber matado a un hombre de 48 años el domingo.

Keechant Sewell, comisionado de policía de la ciudad de Nueva York compartió por Twitter la foto oficial del sospechoso junto con un mensaje para solicitar cualquier información sobre él.

Las dos fotos son del sistema de vigilancia del metro de la ciudad de un afroamericano con una mascarilla y una sudadera con capucha.

El sospechoso, que huyó de la escena, abrió fuego contra Daniel Enríquez "al azar" cuando estaba a bordo de un tren alrededor de las 11.45 hora local (15.45 GMT) momentos antes de que el tren llegara a la estación de Canal Street, dijeron fuentes policiales al New York Post.

Tras recibir un disparo en el pecho, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde más tarde falleció.

“Según los testigos, el sospechoso caminaba de un lado a otro en el mismo vagón de tren y, sin mediar provocación, sacó un arma y disparó a la víctima a quemarropa”, dijo el jefe de Departamento de la Policía de Nueva York, Kenneth Corey.

Los investigadores también esperan localizar a un hombre de Brooklyn de 25 años que ha sido arrestado en 19 ocasiones por ser "una persona de interés" (paso previo a la condición de "sospechoso"), según el medio local.

El suceso se produce seis semanas después de otro tiroteo en el metro de Nueva York, en el condado de Brooklyn, en el que 10 personas tuvieron que ser atendidas por heridas de bala y otras 13 por inhalación de humos, ya que el atacante lanzó una bomba de humo en el vagón antes de abrir fuego. El autor de los hechos, Frank James, fue arrestado un día después.

Nueva York está registrando un notable aumento de crímenes y el pasado febrero las cifras oficiales indicaban un incremento de casi el 60 % con respecto al mismo mes del año anterior.

Pese a que en 2021 el nivel de pasajeros bajó por la pandemia, la tasa de delitos violentos, como robos y agresiones, fue significativamente más alta que en 2019 y los ataques criminales aumentaron casi un 25 por ciento, según The New York Times.

También preocupan los empujones a las vías y suicidios, razón por la que la ciudad destinará 100 millones de dólares para poner en 2024 barreras en las plataformas de algunas estaciones.