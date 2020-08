No estaría en la Casa Blanca si no fuera por su esposo: Trump a Michelle Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que él no estaría en la Casa Blanca si no fuera por el trabajo que realizó Barack Obama, luego de que la exprimera dama Michelle Obama criticó al mandatario en su discurso ante la convención demócrata.

La exprimera dama dijo la noche del lunes que Trump es el presidente "equivocado" para el país y lo describió como un líder divisivo con una absoluta "falta de empatía", que no ha estado a la altura del reto de la pandemia y la crisis económica asociada.

Trump esperó hasta la mañana del martes para responder, lanzándose contra su predecesor Barack Obama y contra Joe Biden, que fue su vicepresidente.

"Por favor que alguien le explique a Michelle Obama que Donald Trump no estaría aquí en la bella Casa Blanca, si no fuera por el trabajo que hizo su esposo Barack Obama", apuntó el mandatario.

People forget how divided our Country was under ObamaBiden. The anger and hatred were unbelievable. They shouldn’t be lecturing to us. I’m here, as your President, because of them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

Trump - que se vanaglorió de la fortaleza de la economía con índices de desempleo muy bajos hasta el golpe del coronavirus - reiteró que la situación está mejorando rápidamente.

"Mi gobierno y yo creamos la mejor economía de la historia de cualquier país", aseguró el mandatario, pese a que EU es el país del mundo más enlutado por el coronavirus, con más de 170 mil fallecidos, y el desempleo está por encima de 10%.

El mandatario afirmó que la economía se está levantando, que los empleos abundan e hizo referencia a que el indicador tecnológico de la bolsa, el Nasdaq, tocó niveles récords.

"Todo el resto ya va a llegar", afirmó Trump.

El expresidente Barack Obama va a hablar el miércoles en la tercera noche de la convención para cimentar la nominación de Biden, que aventaja a Trump en las encuestas para la elección del 3 de noviembre.









