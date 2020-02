Muere Larry Tesler, inventor del famoso "copy-paste"

Silicon Valley lamentó este miércoles la muerte del pionero de la computación que inventó el comando "cortar, copiar, pegar".

Lawrence "Larry" Tesler falleció esta semana a los 74 años, según la compañía Xerox para la que trabajó durante gran parte de su carrera.

"El inventor de cortar/copiar & pegar, buscar & reemplazar y mucho más fue el ex investigador de Xerox, Larry Tesler", dijo la empresa en Twitter.

"Vuestro trabajo diario es más fácil gracias a sus revolucionarias ideas. Larry falleció el lunes, de manera que unámonos en celebrarlo", dijo Xerox.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

Graduado en la Universidad de Stanford, se especializó en la interacción entre computadoras y personas, y trabajó en Amazon, Apple, Yahoo y en el Centro de Investigaciones de Palo Alto de Xerox.

La función cortar y pegar supuestamente se inspiró en la práctica editorial de recortar porciones de textos y adherirlos en otro lado.

"Tesler creó la idea de 'cortar, copiar, & pegar' y combinó el adiestramiento informático con una visión contracultural de que las computadoras deberían ser para todos", dijo el miércoles en su cuenta de Twitter el museo de historia de la computación de Silicon Valley.

Foto EFE

El comando inventado por Tesler fue popularizado por Apple después de incorporarlo en 1983 a la computadora Lisa y en la Macintosh que se estrenó al año siguiente.

Tesler se integró a Apple en 1980 luego que el cofundador de la empresa Steve Jobs lo fue a buscar a Xerox.

En Apple trabajó durante 17 años y llegó a ser el científico jefe de la compañía.