Muere Bob Dole, figura republicana emblemática de Estados Unidos

A través de un comunicado emitido por la fundación Elizabeth Dole, se informó sobre la muerte a los 98 años de edad de Bob Dole, figura emblemática de la política republicana de los Estados Unidos.

“Con gran pesar anunciamos que el senador Robert Joseph Dole murió temprano esta mañana mientras dormía”, escribió la fundación por medio de un tuit.

It is with heavy hearts we announce that Senator Robert Joseph Dole died early this morning in his sleep. At his death, at age 98, he had served the United States of America faithfully for 79 years.

¿Quién fue Bob Dole?

El republicano había competido en tres ocasiones diferentes por la presidencia, siendo derrotado por Ronald Reagan en 1980; George Bush en 1988; y Bill Clinton.

Durante el gobierno de Gerald Ford había sido elegido como candidato a la vicepresidencia, pero el puesto finalmente fue ocupado por los demócratas Jimmy Carter y Walter Mondale.

Bob Dole participó en la Segunda Guerra Mundial y tras su finalización regresó gravemente herido a Estados Unidos, por lo que tuvo que ser sometido a terapias intensivas para volver a caminar y recobrar el control de su cuerpo, sin embargo los rezagos provocaron que quedara inmovilizado del brazo derecho.

Para 1961 Dole ingresó al Congreso en primera instancia como diputado. Posteriormente se convirtió en senador del estado de Kansas. Para 1968 fue reelegido y fungió en el puesto por cuatro años, convirtiéndose en líder de la mayoría republicana.

Dole mantuvo una relación marital con Elizabeth Dole, quien tuvo una carrera política al ocupar funciones como secretaria de Transporte y de Trabajo, así como senadora de Carolina del Norte.

Ante la muerte del republicano, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ordenó que las banderas del Capitolio ondearan a media asta este domingo.