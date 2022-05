Finlandia y Suecia harán más fuerte a la OTAN, asegura Biden tras reunión

El presidente de Estados Unidos sostuvo este jueves que Finlandia y Suecia harán más fuerte a la OTAN si se concreta su adhesión, para la cual cuenta con su rotundo respaldo.

Lo anterior fue mencionado en una rueda de prensa conjunta desde la Casa Blanca, luego de que el mandatario estadounidense sostuviera una reunión con su homólogo finlandés, Sauli Niinistö, y la primera ministra sueca, Magdalena Andersson.

Biden anunció además que este mismo jueves iniciará el proceso para que el Congreso estadounidense ratifique rápidamente las solicitudes de entrada de esos países nórdicos en la alianza atlántica, un requisito necesario para completar el proceso de adhesión.

This is a historic moment for Finland, Sweden, and the world — one that will turn close partners into Allies and strengthen our collective security at this crucial time. I strongly endorse their NATO applications and will continue to support them as they seek accession. pic.twitter.com/G45hDjVTqQ — President Biden (@POTUS) May 19, 2022

Asimismo, el mandatario aseguró que sus solicitudes tienen el "apoyo completo, total e íntegro de Estados Unidos".

Esta es una victoria de la democracia, opinó Biden sobre el proceso interno que han seguido esos países, tradicionalmente no alineados, para tomar la decisión de acercarse a la OTAN, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

"Finlandia y Suecia harán más fuerte a la OTAN", añadió el presidente, quien aseguró que esa alianza es "relevante, eficaz y se necesita más ahora que nunca" ante la agresión de Rusia.

Sin mencionar la oposición de Turquía a la entrada de ambos países en la alianza, Biden subrayó que los dos países nórdicos "cumplen con creces cada requisito de la OTAN".

El gobierno estadounidense entregará este jueves al Congreso del país "informes sobre el acceso a la OTAN de ambos países, para que el Senado pueda actuar rápida y eficazmente para asesorar y consentir a (la enmienda del) Tratado" fundacional de la alianza, explicó Biden.

Ese paso es necesario para expandir la OTAN, y el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, confió esta semana en que ese proceso, que requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta, se complete antes del receso del Congreso en agosto.

Gráfico: El Sol de México

En su comparecencia ante la prensa junto a los líderes de Finlandia y Suecia, en la que no aceptaron preguntas, Biden insistió en que la entrada de "nuevos miembros en la OTAN no es una amenaza para ninguna nación y nunca lo ha sido", al subrayar que se trata de una alianza defensiva.

Abiertos a discutir preocupaciones de Turquía

Por su parte, el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, pidieron a Turquía que no vete su entrada a la OTAN, un proceso que Ankara ve con suspicacias.

"Estamos abiertos a abordar todas las preocupaciones que Turquía pueda tener con respecto a nuestra membresía (en la OTAN)", expresó Niinistö, mientras que Andersson comentó que "esperamos un rápido proceso de ratificación por parte de los miembros de la OTAN y estamos dialogando con todos ellos, incluida Turquía".

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, insiste en vetar la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN si estos países mantienen lo que Ankara considera una política de acogida de militantes kurdos.

Al respecto, Niinistö respondió este miércoles que Finlandia "condena todas las formas de terrorismo y que está activamente comprometida en combatirlo".

"Finlandia ha tenido siempre orgullosas y buenas relaciones bilaterales con Turquía. Como miembros de la OTAN, nos comprometeremos con la seguridad de Turquía, de la misma manera que Turquía se comprometerá con nuestra seguridad", dijo el finlandés.

Por su parte, la primera ministra Andersson explicó que, tras la invasión rusa de Ucrania, su gobierno "ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de proteger la seguridad de Suecia es dentro de la OTAN", y aseguró que su país tiene sofisticadas capacidades de defensa para ofrecer a sus futuros aliados.