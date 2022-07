Italia se encamina a nuevas elecciones

ROMA. El Gobierno italiano se desmoronó después de que tres de los principales socios de la coalición de Mario Draghi desairaron una votación de confianza que el primer ministro había convocado para intentar poner fin a las divisiones y renovar su alianza.

Draghi ganó la votación en la Cámara Alta por 95-38, pero con la ausencia de decenas de senadores, lo que dejó a su Gobierno en ruinas, siendo el resultado más probable unas elecciones anticipadas en septiembre u octubre.

Los partidos de derecha Forza Italia y la Liga no participaron en la votación. A ellos se unió el populista Movimiento 5 Estrellas (M5E), que también rehuyó del proceso tras haber desencadenado la última crisis política de Italia con un boicot similar la semana pasada.

Draghi presentó su dimisión la semana pasada, pero el presidente Sergio Mattarella la rechazó y le dijo que volviera a presentarse ante el Parlamento para reactivar el Gobierno hasta el final de la legislatura. Draghi había expuesto una serie de problemas a los que se enfrenta el país, desde la guerra en Ucrania hasta la desigualdad social y el aumento de los precios y dijo que los partidos políticos debían apoyarle si va a seguir al frente del Ejecutivo hasta las elecciones previstas para el primer semestre de 2023.

“La única manera, si queremos seguir juntos, es reconstruir este pacto, con coraje, altruismo y credibilidad”, dijo Draghi ante la Cámara Alta, en el que añadió que muchos italianos querían que la coalición siguiera adelante.

“El respaldo que he visto en este país (a la coalición) (...) no tiene precedentes y me ha convencido para volver a proponer un pacto de Gobierno”, sostuvo Draghi en el Senado al final del debate.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, dijo en Twitter que la medida “irresponsable” contra Draghi podría provocar una “tormenta perfecta” y “meses difíciles por delante” para Italia.

El jefe del Partido Democrático (PD), otra agrupación de la coalición de Draghi, dijo que el Parlamento había ido en contra de la voluntad del pueblo.

Se espera por lo tanto que el primer ministro acuda este día ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, árbitro de la siempre convulsa política nacional, para revalidar su dimisión.

Pero probablemente, como burócrata de las instituciones, esperará a que termine el proceso parlamentario, mañana en la Cámara de los Diputados, con idéntico resultado, para después acudir al Palacio del Quirinal para tratar la cuestión con el presidente de la República.

No obstante, la política italiana convulsionó y, de alguna manera, empezó a prepararse para un adelanto electoral.

El líder PD, Enrico Letta, leal a Draghi, lamentó “este día de locura en el que el Parlamento decidió ponerse en contra de Italia” y previó elecciones: “Los italianos demostrarán en las urnas que son más sabios que sus representantes”, tuiteó.