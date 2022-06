Hallan cuerpos del periodista Dom Phillips y el experto Bruno Pereira en el Amazonas

Los cuerpos del periodista Dom Phillips y el experto Bruno Araujo Pereira, que desaparecieron el pasado 6 de junio, fueron encontrados en la región del Amazonas en Brasil.

De acuerdo con The Guardian fue la embajada del Reino Unido en Brasil la que dió a conocer el hallazgo de los cuerpos, que se encontraban atados a un árbol.

Phillips, colaborador del diario británico, y Pereira, de la agencia gubernamental de asuntos indígenas de Brasil (Funai), viajaban juntos por la región del Valle del Javarí, realizando entrevistas para un libro sobre conservación ambiental.

Phillips, colaborador del diario británico The Guardian. / Foto: AFP

El Valle del Javarí es una extensa región de ríos y selva en plena Amazonía, fronteriza con Perú, y donde vive el mayor número de indígenas aislados del mundo. La zona está amenazada por la pesca y la minería ilegal y en los últimos años se ha convertido en una ruta del narcotráfico.

Previamente, los Bomberos del Amazonas habían informado a la prensa local haber encontradoobjetos que podían pertenecer a los desaparecidos cerca de la casa de Amarildo da Costa Oliveira, único detenido por el caso.

"Fueron encontrados objetos pertenecientes a los desaparecidos: una tarjeta de salud, un pantalón negro, una sandalia negra y un par de botas" de Pereira, y un par de botas y una mochila de Phillips conteniendo ropa personal", dijo la Policía Federa.

La policía dijo también que los investigadores, ya habían recorrieron cerca de 25 kilómetros con búsquedas minuciosas por la selva, caminos de la región y vegetación inundada, especialmente en el área donde fue encontrada una embarcación que pertenecería a Oliveira.





El día de su desaparición

Phillips y Araújo viajaban en una embarcación nueva, con 70 litros de gasolina, suficiente para el viaje, y fueron avistados por última vez a la altura de la comunidad de Sao Gabriel, a algunos kilómetros de Sao Rafael.

Varios equipos de búsqueda integrados por indígenas que conocen ampliamente la región recorrieron la zona, pero no encontraron la embarcación.

My friend and incredible journalist @domphillips, and the indigenista Bruno Araujo Pereira, went missing while reporting in the amazon. We need the government institutions to act quick and effectively to search for them! #domphillips pic.twitter.com/1JE0WX8Xh5 — Fábio Erdos (@FabioErdos) June 6, 2022

La Univaja subrayó que, la misma semana de su desaparición, el equipo de Araújo había recibido amenazas por parte de invasores que ocupan la región, como garimpeiros, madereros y pescadores ilegales.

Araújo es uno de los principales indigenistas de Brasil y especialista en pueblos originarios no contactados. Fue durante años Coordinador Regional de la Fundación Nacional del Indio (Funai) en Atalaia del norte, la región donde se le vio por última vez.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Phillips, por su parte, es un veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y quien ha colaborado con diversos medios internacionales, como Financial Times, New York Times o Washington Post, entre otros. Actualmente se encontraba en el Amazonas investigando para la publicación de un libro sobre el Valle del Javarí.

Con información de EFE y AFP