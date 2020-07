Nueva amenaza en EU: hallan en Colorado ardilla con peste bubónica

En plena pandemia del Covid-19, autoridades sanitarias del condado de Jefferson en Colorado, Estados Unidos, emitieron una alerta luego de que hallaron una ardilla que dio positivo a peste bubónica.

A través de un comunicado, el Departamento de Salud Pública del condado (JCPH, por sus siglas en inglés) informó que el animal fue encontrado el pasado 11 de julio en el pueblo de Morrison, la cual fue testada y dio positivo a la enfermedad.

NOTICE: On Saturday, July 11, a squirrel found in the Town of Morrison tested positive for bubonic plague. The squirrel is the first case of plague in the county. Read more: https://t.co/Ernd8QYrgA — Jefferson County Public Health (@JeffcoPH) July 12, 2020

Explicó que la ardilla es el primer caso de peste bubónica en el condado registrado este año, por ello recomendó a los ciudadanos que se tomen las siguientes medidas con el fin de protegerse y proteger a sus mascotas:

- Eliminar las fuentes de alimento que atraigan a animales salvajes

- No dar refugio a animales salvajes

- No alimentar deliberadamente a los animales

- Mantener limpio el patio

- Evitar el contacto, propio y de las mascotas con animales salvajes y/o roedores muertos

- Controlar pulgas y garrapatas en las mascotas

- Evitar que animales de compañía deambulen libremente fuera del hogar

- Tener precaución al manipular mascotas enfermas y llevarlas a un veterinario

Cabe resaltar que, a principios de julio, Mongolia también alertó a sus ciudadanos tras el reporte de dos personas que contrajeron la peste bubónica, quienes presuntamente habrían ingerido carne de marmota.

Salud Mongolia, en alerta por casos de "peste negra" tras presunto consumo de marmotas

Mientras que el 6 de julio la Comisión Municipal de Sanidad de la ciudad de Bayannur informó que un pastor de la zona de la Bandera Media de Urad había sido ingresado a un hospital en el que se le diagnosticó la enfermedad, por lo que emitieron una alerta de nivel 3, la cual se mantendrá hasta finales de este año para prevenir y controlar posibles brotes.

Qué es la peste bubónica

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ardillas, marmotas y otros pequeños mamíferos son portadores de pulgas infectadas por la bacteria Yersinia pestis, que provoca tanto la peste bubónica como la neumónica.

La transmisión entre animales es través de las pulgas. Mientras que los humanos pueden infectarse por la picadura de pulgas infectadas, contacto directo con líquidos corporales infectados o materiales contaminados, la inhalación de gotículas respiratorias o pequeñas partículas de pacientes con peste neumónica.

En el caso de la peste bubónica, los síntomas suelen aparecer tras un período de entre dos y siete días y, si no se recibe tratamiento con antibióticos, tiene una tasa de letalidad de entre el 30 y el 60 por ciento.

Los síntomas pueden incluir la aparición repentina de fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas y dolor extremo e hinchazón de los ganglios linfáticos, que ocurren dentro de dos a siete días después de la exposición. La peste puede tratarse eficazmente con antibióticos cuando se diagnostica temprano.

Actualmente, los tres países más afectados, según la OMS, son Madagascar, República Democrática del Congo y Perú.

|| Con información de EFE ||