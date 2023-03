EU difunde imágenes del avión ruso estrellándose contra su dron sobre el Mar Negro

El Comando Europeo del ejército de EU publicó este jueves imágenes desclasificadas del incidente protagonizado entre un caza ruso "Su-27" y un dron estadounidense sobre aguas del Mar Negro y que acabó provocando que la nave no tripulada se estrellara.

Según informó el comando de Estados Unidos en un comunicado, las imágenes muestran el momento en el que "un avión ruso realizaba una interceptación insegura y poco profesional de un dron 'MQ-9' de la Fuerza Aérea de EU en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro, el 14 de marzo".

El mando estadounidense también ofrece un guión gráfico de cómo ocurrió este incidente en el Mar Negro, en el que había otro caza ruso, que ha aumentado la tensión entre Washington y Moscú y que tiene como fondo la guerra en Ucrania.

Según el guión de este video, el suceso comienza cuando un avión ruso se acerca a la parte trasera del "MQ-9" estadounidense. Poco después, la aeronave del Kremlin comienza a liberar combustible a su paso y, mientras lo hace, vuela por encima del dron.

U.S. military releases video showing a Russian Su-27 fighter jet colliding with an American MQ-9 Reaper drone above the Black Sea earlier this week. pic.twitter.com/4wrHauzObC — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 16, 2023

En apenas unos minutos, el "Su-27" ruso inicia una segunda aproximación hacia el "MQ-9", vuelve a liberar combustible y pasa aún más cerca del aparato no tripulado.

Poco después, el avión ruso choca con el dron y la imagen de la cámara del "MQ-9" se pierde durante aproximadamente 60 segundos, relata el comando estadounidense. Cuando la cámara recupera la transmisión se puede ver que la hélice y uno de los puntales del dron están dañados.

Combustible vertido por aviones rusos Su-27 es visto por un servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea de EU / Foto: Reuters

Tras el incidente, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que se vio obligado a estrellar el dron contra aguas del Mar Negro y responsabilizó a Moscú del incidente que, según dijo, fue deliberado.

En cambio, el Ministerio de Defensa de Rusia negó cualquier contacto entre sus cazas y el dron, que según la versión del Kremlin, entró en un brusco vuelo incontrolado y colisionó contra el mar tras perder repentinamente altura.

Momento del impacto del avión ruso Su-27 grabado por un servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea de EU / Foto: Reuters

El incidente tuvo lugar cerca de la anexionada península ucraniana de Crimea, donde Moscú ve con malos ojos la presencia de la OTAN, sean buques de guerra o aparatos de reconocimiento y vigilancia.