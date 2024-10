Enfrentamiento entre policía de Bolivia y seguidores de Evo Morales deja decenas de heridos

Un enfrentamiento entre policías y seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) dejó este martes más de una decena de agentes y periodistas heridos, durante un operativo para despejar los bloqueos que se mantienen en Mairana, una población de la región oriental de Santa Cruz.



Los policías llegaron esta madrugada hasta Mairana, a 133 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz sobre la carretera antigua hacia la región central de Cochabamba, para despejar la ruta y retomar el control de la unidad policial que en la víspera fue tomada por los leales a Morales.



Inicialmente, los agentes lograron liberar la carretera con el uso de gases lacrimógenos, pero los manifestantes se reagruparon y arremetieron contra los agentes con piedras y dinamita.

Durante el enfrentamiento, un agente fue rodeado por los manifestantes quienes lo golpearon hasta dejarlo tendido en el piso y con varias heridas en el cuerpo, según se vio en un video difundido por medios locales.



La Policía reportó en una publicación en sus redes sociales que hay trece agentes heridos que fueron trasladados a la ciudad de Santa Cruz, la mayoría de ellos con heridas producto de los golpes.



Tras ser rebasados, los agentes tuvieron que retroceder para regresar a Santa Cruz y durante la salida, varios periodistas fueron agredidos. Uno de los comunicadores de un canal de televisión local fue alcanzado por una piedra y resultó con una herida en la cabeza.

El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) denunció que "los bloqueos generados por Morales y sus seguidores se están convirtiendo en uno de los conflictos más peligrosos para el trabajo de los periodistas" en el país.



Los seguidores de Morales mantienen un bloqueo indefinido de caminos hace 16 días para exigir que el Gobierno de Luis Arce retire los procesos judiciales por trata de personas y estupro contra el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).



Los sectores oficialistas afines a Morales consideran que esas investigaciones hacen parte de una persecución política para evitar que el exmandatario sea candidato presidencial en 2025.



Desde que se conoció sobre una posible orden de captura, el expresidente no ha salido del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical.



Los pobladores de Mairana informaron que las personas que bloquean la vía no son de la región y pidieron que se vayan del lugar.



"Hay niños y personas mayores que sufren por los bloqueos, queremos que se vayan", dijo uno de los pobladores a los medios locales.

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Mavy Pedraza, refrendó la denuncia del poblador y señaló que ha sido un día "realmente conflictivo".



"Han trasladado personas de otros lugares; sabemos que han traído gente de Ivirgarzama (en el Trópico de Cochabamba) para bloquear en nombre de los derechos de Evo Morales. Hoy han arremetido contra nuestra gente", manifestó Pedraza en una conferencia de prensa.



Morales y Arce están distanciados desde finales de 2021 por una pugna por el control del MAS y el Ejecutivo boliviano.