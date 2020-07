Trump vigila "de cerca" aumento de contagios en AL y la frontera con México

WASHINGTON. El presidente de EU, Donald Trump, dijo que está vigilando “de cerca” el aumento de casos de coronavirus en Latinoamérica y que está analizando la situación en la frontera con México para frenar la enfermedad.

“Mi administración está monitoreando de cerca el creciente número de casos en Latinoamérica, que ahora es la región del mundo, con diferencia, donde se han reportado más infecciones activas”, manifestó el mandatario en declaraciones a la prensa en Carolina del Norte.

Trump no se refirió a un país en específico de Latinoamérica y se limitó a decir que su administración está vigilando la evolución de la pandemia en la región.

“Dada esa realidad, nos estamos enfocando agresivamente en la frontera de Texas (con México) y en aquellos países que creemos que tenemos que vigilar con mucho, mucho cuidado. Hay países muy, muy infectados fuera de nuestras fronteras”, valoró.

En su comparecencia, sin aportar pruebas, Trump consideró que la cifra de casos en Latinoamérica posiblemente sea mayor de lo reportado.

“Debido a la escasez de tests en Latinoamérica, es posible que el número de casos se haya contado por debajo dramáticamente. Y puede ser que eso sea probablemente posible en todo el mundo. Nosotros reportamos nuestros casos cuando la mayoría del mundo no lo hace, no hacen test y, por tanto, tienen menos casos, aunque la gente está muy enferma o no los reportan”, afirmó.