De Greta a DiCaprio, 10 rostros que quieren salvar al mundo

Con un llamado a resolver la crisis climática para 2030, el príncipe Guillermo y el papa Francisco se unieron el sábado a un grupo internacional de activistas, artistas, celebridades y políticos que participaron en un evento TED, destinado a promover acciones y unidad para rescatar el medio ambiente.

"Los objetivos compartidos de nuestra generación son claros", dijo el príncipe, nieto de Isabel II y segundo en la línea sucesoria al trono británico, en un mensaje de video al inicio del evento, denominado Countdown (Cuenta Regresiva).

"Juntos debemos proteger y restaurar la naturaleza, limpiar nuestro aire, revivir nuestros océanos, construir un mundo libre de desechos y arreglar nuestro clima", señaló.

Countdown, transmitido de forma gratuita, abrigó varias propuestas de soluciones, como modelos de agricultura que incluyan tanto cultivos como fauna salvaje, sistemas de transporte eléctrico, ciudades diseñadas para los transeúntes y no los automóviles, economías impulsadas por la conservación del ambiente y elegir políticos sensibles a los problemas climáticos.

"Vivimos un momento histórico marcado por desafíos difíciles", dijo el papa argentino, llamando a la unidad de personas de todos los credos para proteger el planeta.

"La Tierra debe ser trabajada, cuidada, cultivada y protegida", dijo el jefe de la Iglesia católica. "No podemos seguir exprimiéndola como una naranja".

Capitalismo "monstruoso"

El evento, que se extendió por cinco horas, también abordó las formas en que el daño al medio ambiente alimenta la injusticia social y racial.

"Ningún país es inmune a la crisis climática, pero en cada país son los más pobres y más vulnerables los más afectados a pesar de ser los menos responsables del problema", dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

David Lammy, miembro del parlamento británico, dijo que "los negros respiran el aire más tóxico en relación con la población en general, y son las personas de color las que tienen más probabilidades de sufrir la crisis climática".

Más de 65.000 personas estaban conectadas cuando el exvicepresidente de Estados Unidos Al Gore y el actor de 22 años Jaden Smith abrieron una sesión dedicada a las voces jóvenes y la necesidad de que las empresas adopten soluciones climáticas.

La economista estadounidense Rebecca Henderson apuntó a las compañías que hacen fortunas con combustibles fósiles u otras operaciones que emiten gases de efecto invernadero y causan daños, según dijo, sin asumir responsabilidad alguna, mientras canalizan dinero a los políticos que ayudan a preservar el status quo.

"Dejamos que el capitalismo se convirtiera en algo monstruoso", dijo Henderson. "Va a ser difícil mantener viva la libre empresa si la mayoría de la gente cree que los ricos y los blancos están destrozando el planeta para su propio beneficio", señaló.

El director de TED, Chris Anderson, destacó el papel de la ciencia: "Si hay algo de lo que seguramente debemos aprender este año, es que cuando los científicos te advierten que se avecina algo terrible, debes prestar atención", indicó.

Otras voces presentaron acciones que pueden ayudar a detener el cambio climático. El alcalde de Freetown, Sierra Leona, por ejemplo, abordó un proyecto en ese lugar para plantar un millón de árboles con el fin de protegerse de inundaciones y absorber dióxido de carbono.

El evento apuntó puntualmente a movilizar a gobiernos y ciudadanos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad durante la próxima década y llegar a una contaminación neta de carbono cero para el año 2050.

Entre los oradores también estuvieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la joven activista mexicana Xiye Bastida y el actor Chris Hemsworth.

Cientos de eventos "TEDx" más pequeños se llevaron a cabo simultáneamente en el mundo para fomentar la acción local.

También se emitieron mensajes de ciudadanos que contaron, por ejemplo, cómo abandonaron las bolsas de plástico, se iniciaron en la separación de residuos o tomaron conciencia sobre sus desperdicios.

Tema "politizado"

"Countdown" ocurre en un momento en que algunos líderes mundiales se han ocupado del tema del cambio climático para obtener beneficios políticos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó indignación recientemente al sugerir que el calentamiento global se revertirá, y descartó el cambio climático como causa de los feroces incendios que azotan vastas franjas del oeste del país.

Christiana Figueres, exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, advirtió que el tema se ha "politizado".

Sequías, inundaciones, incendios gigantes y otros desastres naturales vinculados al cambio climático ignoran cuestiones políticas, señaló. "Pero las democracias tienen una forma de cambiar liderazgos", añadió.

Varias personalidades llamaron a las personas a usar su voto para elegir a líderes conscientes de la crisis climática.

"Quiero emitir mi voto a favor del planeta", dijo la cineasta afroestadounidense Ava DuVernay.

Los 10 personajes que debes conocer por su activismo ambiental

Greta Thunberg

La joven sueca de apenas 17 años de edad, saltó a los reflectores en agosto de 2018, cuando demandó al gobierno sueco redujera las emisiones de carbono y se cumpliera el Acuerdo de París. Su protesta se centró en sentarse a las afueras del Riksdag todos los días, durante la jornada escolar, junto con un cartel que decía “Huelga escolar por el clima”

La luchadora ambiental que en 2019 fue nominada al premio Nóbel de la Paz, ha inspirado a millones de jóvenes alrededor del mundo para sumarse a las protestas. En días recientes llamó a votar en favor del candidato demócrata Joe Biden, ante la actitud escéptica en cuanto al cambio climático del presidente republicano Donald Trump, mismo que se ha burlado de ella en varias ocasiones.

Sheila Watt-Cloutier

Sheila Watt-Cloutier es un indigena inuit canadiense que sus lucha se ha centrado para proteger al Ártico de la amenaza del cambio climático, pues los efectos amenazan con devastar su comunidad y derretir su natal región ártica de Canadá. También ha sido portavoz de los pueblos indígenas de la región, en la negociación de la Convención de Estocolmo que prohibía la fabricación y el uso de contaminantes orgánicos persistentes.

Las sustancias contaminan la cadena alimenticia del Ártico y se acumulan en el organismos de los Inuit. En 2015 fue galardonada con el premio Right Livelihood, también conocidos como los Nobel alternativos y en 2007 fue nominada al premio Nobel de la Paz.

Hilda Flavia Nakabuye

La joven ugandesa y activista de 23 años de edad, ha sumado a miles de jóvenes como ella, para demandar el cuidado del medio ambiente. Fundadora del movimiento Fridays for Future de Uganda, se ha dedicado a exigir acciones frente a la crisis climática y la contaminación plástica, sobre todo, porque esto ha originado inundaciones, olas de calor, largos períodos de estaciones secas y sequías prolongadas.

En octubre de 2019, durante la cumbre de alcaldes C40 en Copenhague, Dinamarca, dio un discurso donde exigió una acción urgente de los líderes de las ciudades más grandes del mundo.

Al igual durante la COP 25 reclamó medidas para la situación de África: “Los problemas de África quizá no son tan importantes para ustedes como nosotros, pero somos seres humanos y no merecemos sufrir una crisis climática que no creamos”.

Marinel Ubaldo

Los efectos del cambio climático se han comenzado a sentir en algunos territorios del mundo. Uno de ellos ocurrió en Haiyan, Filipinas en 2013, donde un tifón causó el deceso de más de 6 mil personas y miles de damnificados, entre ellos Marinel Ubaldo, quien desde esa fecha se encaminó a realizar una campaña por los derechos ambientales y exigir justicia para su comunidad.

Esta injusticia ambiental la llevó en 2018 a Nueva York a protestar por el cambio climático, no sólo al hablar o proyectar estadísticas, sino mostrarse como ser humano, hablar en nombre de las comunidades vulnerables y marginadas, para que sus voces sean escuchadas.

Stella McCartney

Es una diseñadora británica que ha enfocado su compromiso con el medio ambiente, al no usar pieles, plumas, ni pegamento animal en sus diseños. Además, es una pionera en el uso de telas recicladas, con ello se ha comprometido para realizar diseños de forma responsable, sostenibles y replantear el futuro de la moda, pues esta industria es una de las más contaminantes a nivel mundial.

La hija del legendario Beatle, es militante de PETA, organización que aboga por los derechos de los animales. Stella McCartney se ha convertido en un parteaguas en la sustentabilidad de la moda.

Leonardo Dicaprio

Durante la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas en 2014, el ganador del Óscar, les recriminó a los líderes mundiales con un duro mensaje su falta de voluntad política, para detener y combatir el cambio climático: “Yo me gano la vida actuando, pero ustedes no”.

La lucha del actor por las causas medioambientales comenzó desde su juventud, abanderando la protección de la biodiversidad, conservación de los océanos hasta llevar agua potable a millones de habitantes en el mundo.

Además ha financiado proyectos y recaudado fondos para causas medioambientales. Al igual se volvió productor ejecutivo de documentales como Last Hours (Últimas Horas), enfocado en el estado del clima y las soluciones a la crisis climática; y Virunga, centrado en el trabajo de conservación que se realiza dentro del Parque nacional Virunga en la República democrática del Congo.

Al Gore

El ex vicepresidente de Estados Unidos es un referente del ambientalismo en el país norteamericano. Tras realizar el documental “Una verdad incómoda”, en la que expone la emergencia planetaria para salvar el mundo, lo mismo que evidenciar la problemática y sensibilizar sobre su existencia, se ha dedicado a realizar conferencias por todo el mundo y pronunciarse en contra del cambio climático.

El también ex candidato a la presidencia de EEUU, es fundador de la Alianza para la protección del Clima y de la Generation Investment Management, enfocada en la búsqueda de soluciones de transporte inteligentes y sostenibles para reducir la contaminación ambiental.

En 2007 se hizo acreedor del premio Nobel de la Paz. “Probablemente el individuo, que más ha hecho para crear una mayor comprensión mundial de las medidas, que es necesario adoptar para revertir el calentamiento en el planeta”, señaló el Comité Noruego del Instituto Nobel.

Elon Musk

El emprendedor, inventor y empresario sudafricano se ha colocado en el radar de los activistas por el medio ambiente, al desarrollar productos y tecnologías amigables con el planeta. Uno de estos es la fabricación de automóviles 100% eléctricos, a través de su compañía Tesla Motors. La otra es Solar City, especializada en sistemas de energía solar para los hogares, empresas y organizaciones gubernamentales.

A través de sus proyectos muestra la obligación de crear una humanidad sustentable, para aminorar el impacto ambiental, que producen las energías fósiles en el consumo doméstico, industrial y de transporte. Es decir, girar hacia las energías renovables, limpias para detener el avance del cambio climático.

Bono (Sir Paul David Hewson)

El vocalista de U2 no solo es un ícono de rock, también figura entre los promotores de la conservación ambiental y otras causas. Ha tenido encuentros con jefes de Estado y durante las convenciones mundiales, se ha propuesto en favor de los recursos sustentables.

Entre sus logros ha sido la creación de la organización “EDUN”, una de moda “ecológicamente consciente” de Irlanda. Su trabajo ha resaltado para convertirse en uno de los activistas ecologistas más famosos. Ha colaborado con organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional, entre otras.

También se ha valido de críticas, que ponen en duda cuánto dinero recauda y si en realidad está destinado a las causas que abandera, lo que algunos han tachado de falso filantrópico.

Mark López

Con apenas 31 años de edad, obtuvo el premio Ambiental Goldman en 2017, por su lucha ambiental y Justicia social, contra la contaminación de plomo, arsénico, y más elementos tóxicos expuestos en el medio ambiente. Los afectados son hogares de 10 mil habitantes entre los que se encuentran inmigrantes y de escasos recursos, que se exponen y respiran la toxicidad en sus hogares. Se ha convertido en un problema de alergias y problemas respiratorios.

Esto fue provocado por una fábrica de reciclaje de baterías viejas en el Este de los Ángeles durante varios años. La planta de reciclaje operaba desde 1922 y logró que la cerraran por incumplir la normativa.

