Condenan al autor de la masacre de Buffalo a cadena perpetua

Un joven supremacista blanco que mató a diez personas negras en mayo en un supermercado de Buffalo, en el norte de Estados Unidos, fue condenado este miércoles a cadena perpetua irreductible tras una audiencia salpicada con gritos de gritos de rabia y dolor.

Payton Gendron, de 19 años, se había declarado culpable en noviembre de asesinatos racistas y actos de terrorismo ante la justicia del estado de Nueva York, y compareció por primera vez ante los familiares de sus víctimas.

Te recomendamos: ¿En qué consiste la teoría supremacista del Gran Reemplazo?

Durante la audiencia, tuvo que ser escoltado fuera de la corte cuando un hombre se abalanzó sobre él.

"Quiero estrangularte", le gritó Barbara Massey Mapps, cuya hermana Katherine fue acribillada a balazos por el acusado.

"Entiendo la emoción, entiendo la ira, pero no puede tener lugar en la corte", comentó la jueza Susan Eagan después de un breve receso de la audiencia. "¡Somos mejores que eso!".

Monumento a las víctimas del tiroteo afuera del mercado Tops en Buffalo. | Foto: AFP

Vestido con un traje naranja de prisionero, el joven pareció que por momentos contenía las lágrimas, pero se las arregló para no perder la compostura cuando la angustia estalló en la corte de Buffalo.

Antes de condenarlo a cadena perpetua, la jueza Eagan cedió la palabra a los familiares de sus víctimas.

Kimberly Salter, quien perdió a su esposo Aaron, un guardia de seguridad del supermercado atacado, llegó a la audiencia vestida de rojo y negro, "los colores del derramamiento de sangre" y de "nuestro luto".

"Todos conocemos el odio y los motivos de tu crimen racista, pero estamos aquí para decirte que has fallado", dijo dirigiéndose al acusado Simone Crawley, cuya abuela, Ruth Whitfield, murió mientras hacía compras. "A pesar de nuestras heridas, no dejaremos que ganes esta guerra".

Payton Gendron se consideraba un supremacista blanco. | Foto: AFP

En una breve intervención, Gendron aseguró lamentar el dolor que causó.

"No puedo decir cuánto lamento todas las decisiones que me llevaron a hacer algo terrible el 14 de mayo, cuando disparé y maté a personas solo porque eran negras. Yo creía en cosas que leía en línea y actuaba por odio racista", pero "no quiero ser una inspiración para nadie", agregó.

Payton Gendron también es acusado de "delitos racistas" por la justicia federal, que no descarta solicitar la pena de muerte.

Así fue la masacre de Buffalo

El 14 de mayo, después de meses de preparación, Gendron acudió a un supermercado de Buffalo vestido con ropa de combate, armado con un rifle semiautomático AR-15 y una cámara que transmitía sus acciones en vivo por Internet.

En el estacionamiento y dentro de la tienda disparó contra clientes y empleados. Mató a diez personas de entre 32 y 86 años, e hirió a otras tres.

Mundo Teorías de supremacía blanca en matanza de Buffalo son venenosas: Biden

En sus mensajes y en un manifiesto racista, supremacista y conspirativo que se le atribuye, el joven había escrito varios meses antes de la masacre que quería matar a personas negras y que estaba apuntando a un barrio pobre y aislado de Buffalo por su alta proporción de afroestadounidenses.

Antes de la masacre, hizo un viaje de reconocimiento a Buffalo, una ciudad ubicada a 300 km de su casa.

La carnicería conmocionó a Estados Unidos, pero diez días después otra masacre con rifle semiautomático perpetrada por un joven de 18 años acabó con la vida 19 niños y dos maestros de una escuela de Uvalde, Texas.

Estos asesinatos, cuya lista ha seguido creciendo desde entonces, han reavivado el debate recurrente sobre la falta de regulación de las armas de fuego en Estados Unidos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Desde el 1 de enero, el sitio Gun Violence Archive ya dio cuenta de seis ataques armados que han dejado al menos cuatro muertos, y de 71 tiroteos, con un saldo de al menos cuatro heridos.