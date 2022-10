Cómo nos afecta la reputación de los políticos

Thinking Heads, consultora especializada en liderazgo y gestión de la reputación de personas y organizaciones presentará este lunes, en conjunto con Casa de América, entidad coorganizadora del encuentro, los resultados del primer estudio global sobre liderazgo político y reputación de los países.

La inauguración del encuentro llamado: “Liderazgo político y reglobalización en América Latina, España y Europa. Cómo impacta la reputación de los líderes en la atracción de las inversiones externas”, correrá a cargo de Enrique Ojeda, director general de Casa de América y de Daniel Romero-Abreu, presidente y fundador de Thinking Heads.

El estudio abarca 37 países de los cinco continentes, entre ellos los miembros del G-20 y buena parte de Latinoamérica y sus dirigentes actuales.

Cómo son percibidos los líderes a nivel mundial y qué diferencias de percepción encontramos entre regiones; cómo impacta la reputación del líder en la del país, cómo se relacionan entre ambas y cómo afecta este aspecto a las inversiones, al turismo, además de qué expectativas y demandas tienen los ciudadanos de cada región hacia sus líderes son algunos de los principales temas que se abordarán.

También se hablará sobre qué demandan las distintas regiones del mundo a los líderes a nivel internacional dado el momento actual y sobre cuál es la diferencia entre la mirada interna y la externa.

“Los resultados nos permiten conocer la reputación de los Jefes de Estado y presidentes y cómo influye en la predisposición tanto a invertir como a hacer turismo y formar la opinión de los países, es decir, cómo impactan los políticos en el desarrollo económico de las naciones y qué deben hacer para contribuir positivamente”, comenta Enrique Johnson, Managing Partner en Thinking Heads.





Tres conclusiones del estudio

“La reputación interna de un líder es peor que su reputación externa en todos los casos, salvo en Italia con Draghi, -que cuando hicimos ese estudio todavía estaba en el gobierno-. Por otro lado, el estudio destaca que los líderes mejor valorados son mujeres y que la reputación de un líder tiene un impacto del 15% en la reputación del país”.

El encuentro se celebrará en Casa de América y se retransmitirá vía streaming, contando con la presencia de referentes líderes políticos y expertos del ámbito periodístico, sociológico, institucional y empresarial, entre los que figuran los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, los periodistas Iñaki Gabilondo, Pepa Bueno y José Antonio Zarzalejos; Beatriz Guillén, directora de Ventas Globales en Iberia; Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y la voz más autorizada de los académicos españoles en Latinoamérica; Joselo García Belaúnde, exministro de Exteriores de Perú y exembajador; José Ignacio Torreblanca, director en Madrid del European Council on Foreign Relations (ECFR); Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo; Alana Moceri, profesora de relaciones internacionales en IE School of Global and Public Affairs o Borja Sémper, director de Relaciones Institucionales de EY, político y escritor español.

Antonio Hernández-Rodicio, socio de Thinking Heads, defiende que “se trata de un documento científico y periodístico que servirá como guía para entender las percepciones de la opinión pública de España, Latinoamérica y los países más relevantes del mundo sobre los líderes políticos actuales”.

Y añade: “ Los contenidos del informe permiten conocer cuál es la reputación de los principales líderes del mundo, el estado de la opinión pública en cada país, los elementos críticos y cómo conecta el estado de la opinión pública con la decisión de las empresas y los inversores para invertir en cada país”.

La consultora, especializada en la construcción de liderazgos positivos que contribuyen a mejorar la sociedad, estudia la influencia de los criterios ESG en la reputación de las organizaciones y gestiona la difusión de las ideas de los mejores pensadores del mundo.

Su Modelo de Líderes con Propósito es una métrica homologada científicamente que mide la relación y el impacto entre la reputación de los líderes y su compromiso con el propósito corporativo, con la reputación y marca de la compañía y los comportamientos de apoyo.

Demuestra con evidencia empírica que, cuando se trabaja la reputación del líder, enfocada en impulsar el propósito corporativo, mejora la reputación de la compañía en un 31.3 por ciento. Y demuestra que el índice es más sensible en las tres dimensiones críticas en la gestión actual: la responsabilidad social y medioambiental, el liderazgo y la capacidad de gestión.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Mercados Un LinkedIn sólo para mujeres

Cultura Foo Fighters muestran su lado más lúdico en el cine