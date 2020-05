Así afrontan las redacciones del mundo el coronavirus

La crisis de Covid-19 ha obligado a las organizaciones de noticias en todo el mundo adoptar medidas para garantizar que puede continuar produciendo contenido en el esperado tasa y estándar, manteniendo a su personal seguro.

Como parte de proyecto de World Editors Forum y WAN-IFRA Global Media Trends Panel, a finales de marzo se realizó una encuesta entre 100 editores de todo el mundo para conocer cómo están enfrentando los desafíos de su trabajo ante la crisis por Covid-19 y qué medidas adoptan para garantizar que se pueda continuar con la producción de contenido, a la vez que mantienen a su personal sano y seguro.

Las redacciones de noticias de todo el mundo han estado produciendo y distribuyendo contenido de una manera impresionante y bajo circunstancias desafiantes y únicas.

El valor de la cobertura que están haciendo los periodistas demuestra una vez más lo importante y esencial que es su papel en la sociedad, lo cual se reconoce este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

DESAFÍOS

La encuesta reveló que el valor de la cobertura que están haciendo los periodistas prueba una vez más la vigencia del periodista en la sociedad. A su vez, expuso que, a pesar de todos los desafíos que hay ante el Covid-19, están surgiendo experiencias y lecciones que ayudarán a los editores a cruzar la incertidumbre que aún está por delante.

Se observó que todos los periodistas están “peleando contra un objetivo en movimiento” y destacan que, desde que se hizo esta encuesta, ha habido cambios como restricciones sanitarias en cada país o continente, más despidos e incluso reducción de horarios laborales en redacciones.

En tanto, descubrieron puntos clave dentro de los desafíos que enfrentan, como la necesidad de crear una nueva cultura para trabajar vía remota; que el editor tiene un nuevo papel para desarrollar nuevos productos; también sobresale el surgimiento de un impacto positivo en suscripciones y aumento de lectores; y que lamentablemente se dio una serie de restricciones a la libertad de los periodistas.

Además, se acentuó que los periódicos también están luchando para asegurar la continuidad de producción y distribución de periódicos.

Respecto a la nueva cultura del trabajo a distancia, luego de entrevistar 104 editores -a finales de marzo-, cerca del 30% mencionó que todo su personal está trabajando desde sus casas.

La encuesta descubrió que para el personal que trabaja vía remota los factores más difíciles de superar son: enfrentar problemas tecnológicos y de comunicación; la falta de destreza para evitar las noticias negativas; la dificultades para manejar circunstancias personales; por ejemplo, cuidado de los hijos; también la ansiedad por el futuro de la industria de noticias, la seguridad laboral y el impacto económico del virus.

Por ejemplo, el periódico The News & Observer, en Estados Unidos, en los primeros días de la epidemia tras cambiar el trabajo por vía remota, tuvo una serie de problemas porque sus empleados tenían acceso a computadoras portátiles y WiFi, pero les faltaban los programas de cómputo, no sabían cómo usar la herramienta de videoconferencia de Hangouts para laborar entre sí y se sintieron presa de la falta de comunicación; además, tuvieron que lidiar con sus circunstancias personales en el hogar.

APOYO A LOS PERIODISTAS

El sitio de noticias hindú The Quint celebra varias reuniones de Skype al día para que las personas que trabajan desde casa no se sientan aislados o solos.

En Noruega, el periódico Verdens Gang (VG), uno de sus editores de salud está realiza una sesión diaria de entrenamiento a través de la aplicación FaceTime en la que cualquiera puede unirse y así está ayudando a las personas a distraerse del trabajo.

En el diario The Straits de Singapur, sus editores se comunican con el personal que trabaja desde su casa por correo electrónico, mensajes y Hangouts de WhatsApp, no solo para discusiones relacionadas con el trabajo, sino también para mantenerse conectado en términos generales.

En la escuela de periodismo de Columbia, en Estados Unidos, se realiza un proyecto denominado "Dart Center for Journalism and Trauma”, con el que se brindan recursos a profesionales que cubren violencia, conflictos o tragedias y en él se publican varias herramientas para el autocuidado de los periodistas que están trabajando este tipo de eventos.

LANZANDO NUEVOS PRODUCTOS

En respuesta al brote de coronavirus, muchas empresas de noticias han lanzado una gama de nuevos productos y servicios para informar mejor y atraer a los lectores sobre la pandemia.

Según la encuesta, más de la mitad de los 91 encuestados lo han hecho, creando boletines informativos, los cuales son el producto más común con un 55% de uso de este modelo; le siguen las infografías (49%) y videos o blogs en vivo (30%).

Varios encuestados dijeron que han experimentado un aumento significativo en las visitas de internautas y suscripciones digitales desde que comenzó la crisis. Los siguientes son algunos ejemplos.

El tráfico del sitio web del diario británico The Financial Times creció 250% en comparación de marzo del año anterior, debido a su cobertura de la crisis del coronavirus y batió nuevos récords para este diario. Su trabajo en línea logró derrumbar el récord que había establecido anteriormente con su cobertura del referéndum para la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea.

En cuanto a la restricción al trabajo de los periodistas y a su libertad para movilizarse, de 94 editores encuestados, más de un cuarto dijo que los periodistas de su empresa no se les permite moverse libremente para informar.

BLOQUEO Y REPRESIÓN

Esto llevó a la pregunta si esto se trata de un bloqueo o una represión hacia la prensa, debido a que los periodistas son considerados personal esencial en muchos países, lo que significa que se les permite continuar su trabajo durante el brote a pesar del bloqueo restricciones.

Si bien algunas empresas no envían a su personal a nada debido a los riesgos de seguridad, en otras latitudes las fuerzas oficiales en ciertos países han estado evitando que los periodistas hagan su trabajo, con el pretexto de hacer cumplir las medidas de protección o frenar la propagación de la desinformación con respecto a Covid-19.

Reporteros sin Fronteras ha lanzado Tracker19, herramienta que evalúa el impacto de la pandemia en el periodismo, monitorea instancias de gobierno sobre censura y desinformación deliberada.

En países como Chad, Irán y Filipinas, los periodistas han sido sometido a violencia por la policía o amenazado con detención y multas para informar sobre el brote de coronavirus.

Como último hallazgo de la encuesta se observa que se han tenido que adoptar medidas que garanticen la continuidad de la distribución de los diarios. Más de una cuarta parte de los encuestados dijeron que la pandemia impactó la publicación y distribución de los periódicos.

Como ejemplo, The New York Times tiene 26 sitios de impresión en Estados Unidos. El 11 de marzo, cuando la OMS declaró al Covid-19 como pandemia, la empresa emitió una política que requiere que todos los empleados comienzan a "trabajar desde casa" a partir del 13 de marzo. Todas los salidas y visitas no esenciales a la planta fueron suspendidas.

World Editors Forum y WAN-IFRA adelantan que en los próximos meses realizarán otra encuesta más amplia entre redacciones y editores con el objetivo de saber qué esperan de sus empresas en los años por venir.

