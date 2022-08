Colisión de dos avionetas en aeropuerto de California deja varios muertos

Dos avionetas colisionaron este jueves en un aeropuerto de California, informaron autoridades locales, con un reporte de múltiples muertes.

Las autoridades federales de aviación informaron que dos personas iban a bordo de un Cessna 340 bimotor, y una tercera pilotaba un Cessna 152 monomotor.

Puedes leer también: Bomberos de Cuba declaran controlado incendio de tanques de petróleo

Las aeronaves colisionaron mientras los pilotos estaban en sus aproximaciones finales al Aeropuerto Municipal de Watsonville, una pequeña instalación a 130 km al sur de San Francisco.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.



Report came in at 2:56pm.



Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p — City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022

"No se reportaron personas heridas en tierra", informó la Administración Federal de Aviación (FAA) en una declaración a la AFP.

La FAA no especificó si todas las personas a bordo de los aviones murieron.

No obstante, las cuentas oficiales de la ciudad de Watsonville en redes sociales reportaron "múltiples muertes".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte liderará la investigación.