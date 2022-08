China extiende sus ejercicios militares alrededor de Taiwán

El Ejército chino extendió hasta este lunes las maniobras militares que desarrolló entre el pasado jueves y este domingo alrededor de Taiwán en respuesta a la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) anunció en la red social Weibo –equivalente chino a Twitter, censurado en el país asiático– que continúa "realizando ejercicios prácticos conjuntos en el espacio aéreo y marítimo alrededor de la isla de Taiwán".

Las maniobras que Pekín ha llevado a cabo en los últimos días, con fuego real y lanzamiento de misiles de largo alcance, han sido calificadas por el gobierno taiwanés como irresponsables, además de suscitar numerosas muestras de preocupación en el seno de la comunidad internacional.

Los ejercicios de este lunes se centrarán en operaciones anti-submarinos y ataques aéreos con embarcaciones como blanco, agrega el comunicado.

Sin embargo, las autoridades no han especificado la ubicación de estas maniobras adicionales ni si mantienen en vigor las seis zonas en las que las llevó a cabo estos últimos días, una de ellas situada a apenas 20 kilómetros de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de la isla.

Preocupación por movimiento de tropas chinas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este lunes estar "preocupado" por el despliegue armamentístico que China ha hecho en sus maniobras alrededor de Taiwán, aunque señaló también que no cree que vayan a más.

"No estoy alarmado, pero me preocupa que estén moviendo tanto como lo hacen. Aunque no creo que vayan a hacer más de lo que están haciendo", dijo Biden a los periodistas en la base de Dover (Delaware) al ser preguntado por la situación antes de partir de viaje a Kentucky.

El domingo, que debía ser el último día de maniobras aunque Pekín nunca confirmó oficialmente su final, los ejercicios se centraron en "probar las capacidades de fuego conjunto para ataques terrestres y ataques aéreos de largo alcance", acciones que Taiwán denunció y siguió de cerca con sus fuerzas armadas.

Los primeros cuatro días de maniobras se extendieron a las seis citadas zonas alrededor de la isla, en las que se cerraron los espacios aéreo y marítimo, e incluyeron fuego real y el lanzamiento de misiles de largo alcance, algunos de los cuales cayeron en aguas de Japón provocando una protesta oficial del gobierno nipón.

El Ministerio taiwanés de Defensa Nacional denunció en esas jornadas que numerosos barcos y aviones militares chinos habían cruzado la línea media del Estrecho de Formosa, que en la práctica es una frontera no oficial pero hasta ahora tácitamente respetada por Taipéi y Pekín.

Como reacción a los movimientos de China y con el fin de poner a prueba su preparación para el combate, la isla autogobernada ha anunciado que llevará a cabo ejercicios militares mañana martes y el próximo jueves en el condado de Pingtung, y que éstos incluirán fuego real de artillería, según la agencia oficial taiwanesa CNA.

China, que calificó la visita de Pelosi de farsa y traición deplorable, reclama la soberanía sobre Taiwán, isla a la que considera una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949, tras perder la guerra civil contra los comunistas.









