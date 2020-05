Cancelan Maratón de Boston por primera vez a causa del Covid-19

El Maratón de Boston, que había sido pospuesta de abril a septiembre por la pandemia de coronavirus, fue finalmente cancelada este jueves por primera vez en sus 124 años de historia.

Ante la imposibilidad de recibir a decenas de miles de participantes en Boston, los organizadores de el maratón propusieron una edición "virtual" en la que corredores de todo el mundo podrán participar y enviar sus marcas de forma remota.

La edición 2020 de la histórica carrera estaba programada para celebrarse el 20 de abril pero en marzo, al decretarse el estado de emergencia en el estado de Massachusetts, del que Boston es su capital, fue pospuesta hasta el 14 de septiembre.

Este jueves, el alcalde de Boston, Marty Walsh, confirmó que el maratón no se podrá celebrar este año en su ciudad por prevención frente a la amenaza del coronavirus.

"No hay forma de celebrar el formato habitual de la carrera sin que un gran número de personas estén en una gran proximidad", dijo Walsh en el anuncio.

"Aunque nuestro objetivo y nuestra esperanza era progresar y contener el virus mientras recuperamos nuestra economía, este tipo de evento no sería responsable o realista el 14 de septiembre o en cualquier momento de este año", reconoció.

El evento, en el que suelen participar unas 30 mil personas, se había celebrado cada año sin falta desde 1897, convirtiéndose en el maratón anual más antigua del mundo.

En 2013 la carrera fue el objetivo de un atentado con la explosión de dos bombas caseras cerca de la línea de meta, horas después de que hubieran pasado los ganadores. Las explosiones causaron tres muertos y más de 250 heridos, pero un año después la prueba volvió a celebrarse.

Los otros dos grandes maratones programados en Estados Unidos para finales de este año -lel Maratón de Chicago del 11 de octubre y el Maratón de Nueva York del 1 de noviembre- siguen por ahora en el calendario.

Como alternativa a la cancelación, los organizadores propusieron un maratón virtual en la que podrá participar todo atleta que lo desee entre el 7 y el 14 de septiembre.

En el lugar en el que se encuentren, los corredores tendrán que completar la distancia de 26.2 millas (42 kilómetros) en seis horas y proporcionar una prueba de tiempo, según explicó la Asociación Atlética de Boston (BAA) en un comunicado.

"Todos los atletas que completen la carrera virtual recibirán un programa oficial de el Maratón de Boston, una camiseta de participante, una medalla y un peto de corredor", dijo la BAA, que entre el 7 y el 14 de septiembre también organizará una serie de eventos relacionados con el maratón, como charlas y entrevistas.

"Nuestra prioridad principal sigue siendo salvaguardar la salud de la comunidad, así como la de nuestro personal, participantes, voluntarios, espectadores y simpatizantes", dijo el director ejecutivo de la BAA, Tom Grilk.

"Aunque no podemos traer el mundo a Boston en septiembre, planeamos llevar Boston al mundo para una histórica 124ª Maratón de Boston", dijo Grilk sobre el evento virtual.

La cancelación implica que el keniano Lawrence Cherono y la etíope Worknesh Degefa, ganadores en 2019, tendrán que esperar al menos hasta el 19 de abril de 2021 -fecha en la que está programada la próxima edición de el maratón- para defender sus coronas en Boston.

Las grandes ligas y los eventos deportivos multitudinarios siguen suspendidos en Estados Unidos por la pandemia, que ha provocado más de 1,7 millones de contagios y más de 100 mil fallecimientos en el país.

Sin embargo, pequeños eventos de tenis y golf, así como la competición automovilística NASCAR, comenzaron a celebrarse sin espectadores a inicios de mayo.

Las grandes carreras de maratón en el mundo están siendo gravemente afectadas por la pandemia de coronavirus. El Maratón de Londres fue pospuesta hasta octubre mientras la de Berlín del 27 de septiembre fue cancelada.

El Maratón de Tokio alcanzó a celebrarse el 1 de mayo pero con solo un reducido grupo de corredores de élite.