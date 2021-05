Argentina entra en confinamiento estricto por ola de Covid-19

Argentina entró este sábado en confinamiento estricto por nueve días en medio de un fuerte aumento de casos de Covid-19, que el presidente Alberto Fernández calificó como el "peor momento de la pandemia", con un promedio diario de 30 mil casos y 500 fallecidos.

El Ministerio de Salud informó de 32 mil 171 nuevos contagios y 297 fallecidos este sábado, día en que siempre bajan los registros, para un total de 3 millones 514 mil 683 de casos y 73 mil 688 decesos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Escasos transeúntes se vieron por el centro de Buenos Aires en una jornada lluviosa que colaboró con las restricciones, mientras se reforzaron los controles policiales en particular en los accesos que dividen la capital de la periferia.

Las nuevas restricciones dividen a la sociedad, en un país que comenzaba a tener signos de reactivación luego de tres años de recesión agravados por la pandemia en 2020, año en que el Producto Interno Bruto (PIB) se derrumbó 9.9%.

En marzo, la actividad económica argentina registró un aumento de 11.4% respecto a igual mes del año pasado, cuando se inició el largo confinamiento. Así acumuló un crecimiento de 2.4% en el primer trimestre en la comparación interanual, según datos del instituto estatal de estadísticas Indec.

La producción industrial, en tanto, creció en marzo 32.8% en la comparación interanual y acumuló en el primer trimestre un aumento de 12.6% respecto de igual lapso del año pasado, de acuerdo al Indec.

"Esto es retroceder un año, realmente, y peor porque la gente está peor económicamente, está mal de ánimo, o sea, todo para atrás, todo para atrás", se lamentó Ángel López, un empleado gastronómico de 59 años que trabaja en un sector muy afectado por la pandemia.

Frente al vacunatorio instalado en el estadio cubierto Luna Park de Buenos Aires, la cuidadora de personas mayores Liliana López de 53 años aprueba las medidas.

"A mí me parece muy bien porque así lo podemos controlar, porque si no, no se va a controlar el virus de ninguna manera. Y tendrían que ser más de nueve días, para mí unos quince días estaría bueno", sostuvo López.

Nadia Mariella, una jubilada de 73 años, sufre: "Yo estoy enferma de los nervios, tuve que acudir a un psiquiatra porque no puedo estar encerrada, no puedo estar encerrada, no puedo hacer nada", se lamenta luego de vacunarse en el Luna Park.

Unos 8.6 de los 45 millones de ciudadanos del país han recibido la primera dosis y otros 2.3 tienen la pauta completa, de acuerdo con datos oficiales.

El gobierno espera la llegada en los próximos días cerca de seis millones de vacunas de AstraZeneca-Oxford y Sputnik V.