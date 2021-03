Agencia Europea de Medicamentos defiende vacuna de AstraZeneca

ÁMSTERDAM. El regulador de medicamentos de Europa dijo que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 siguen siendo superiores a los riesgos, después de que varios países suspendieron su administración por casos de coágulos sanguíneos.

“Seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del Covid-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios”, dijo Emer Cooke, directora ejecutiva del La Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron por precaución el uso de esa vacuna después que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultades para coagular.

“A día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados”, indicó Cooke, agregando que la EMA examinaba efectos graves en “todas las vacunas”.

Expertos mundiales en salud son objeto de una creciente presión para que aclaren las dudas sobre la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, mientras Suecia y Letonia se unieron a los países que suspendieron su uso, en un nuevo revés al programa de vacunación europeo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que no se pronunció ayer pero evalúa la situación, aconseja seguir administrando este inmunizante.

“No queremos que la gente entre en pánico y, por el momento, recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca”, dijo la responsable científica de la OMS, Soumya Swaminathan.