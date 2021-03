Acusan en EU a México de violar T-MEC

Las medidas implementadas por el Gobierno de México incumplen con lo que firmó en el T-MEC y es momento de que Estados Unidos ponga fin a estas violaciones, señaló Alliance for Trade Enforcementen (AFTE) en una carta enviada a la embajadora Katherine Tai, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Los delitos de México van desde bloquear permisos para proyectos de energía hasta proponer políticas proteccionistas sobre contenido cinematográfico y audiovisual o retrasar las aprobaciones de nuevos productos bioterapéuticos y agrícolas; estas prácticas han continuado a pesar de que el T-MEC es vigente de julio de 2020.

Alliance for Trade Enforcement pretende que la representante comercial haga cumplir plenamente el T-MEC porque hay una gran variedad de sectores económicos de Estados Unidos que están en franca desventaja frente a sus competidores mexicanos por el incumplimiento de México durante los últimos nueve meses.

Brian Pomper, director ejecutivo de AFTE, señaló que las decisiones mexicanas en tormo a lo incumplimientos al T-MEC son una amenaza para los empleos estadounidenses."Es hora de que el USTR haga que México cumpla plenamente con el TMEC".

"AFTE tiene la esperanza de que el USTR ponga fin a las prácticas comerciales problemáticas de México", dijo Pomper. "Nuestra alianza espera trabajar con la Embajadora Tai y su equipo para hacer que el gobierno de México sea responsable de los compromisos que asumió en el T-M

Las empresas consideran que trabajan en torno a estas violaciones del T-MEC fortalecería la asociación comercial de Estados Unidos con México. El comercio entre Estados Unidos y México superó los 677 mil millones de dólares en 2019 y respalda aproximadamente 5 millones de empleos en los Estados Unidos.

La carta enviada por la AFTE incluye a otras 18 asociaciones de empresas que han sido afectadas: ACT | The App Association, American Bakers Association, American Petroleum Institute (API), Biotechnology Innovation Organization, Coalition of Services Industries, Global Innovation Policy Center, Motion Picture Association, National Association of Manufacturers (NAM), National Confectioners Association, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), The National Foreign Trade Council (NFTC), The Recording Industry Association of America (RIAA), United States Council for International Business (USCIB), The Software and Information Industry Association (SIIA), Small Business & Entrepreneurship Council, Small Business Roundtable, The Sugar Association, The Telecommunications Industry Association (TIA)









